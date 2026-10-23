अक्टूबर के महीने से ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। जल्द ही सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। नवंबर-दिसंबर में पड़ने वाली ठंड कई पौधों के बीज और कटिंग लगाने का बेहतरीन समय माना जाता है। अगर आप भी इस बार सर्दियों में पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो कुछ कटिंग लगा सकते हैं। जिन्हें आसानी से छत, बालकनी या गमले में लगाया जा सकता है। अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, तो यहां बताए गए तरीके से कटिंग लगा सकते हैं।

रुक्मिणी (रंगन)

यह एक सुंदर फूलों वाला पौधा है, जिसे रुक्मिणी और रंगन का पौधा भी कहा जाता है। यह घर के गार्डन और बालकनी की शोभा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए पौधे की हेल्दी शाखा लें। यह करीब 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। इसके नीचे की पत्तियों को हटा दें और पानी या मिट्टी में लगाएं। लगभग 3 से 4 हफ्तों में जड़ें तैयार हो जाएंगी। जब तक पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो जाता, तब तक इसे छाया वाली जगह पर रखें।

बोगनवेलिया

खूबसूरत फूलों वाली बेल लगाना चाहते हैं, तो सर्दियों में बोगनवेलिया की कटिंग लगाई जा सकती है। इसके लिए स्वस्थ कटिंग चुनें जो करीब 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। इसे तिरछा काटें और नीचे की पत्तियों को हटा दें। इसकी कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगाएं और मिट्टी में गाड़ दें। इस कटिंग की जड़ें लगभग 2 से 3 हफ्तों में विकसित होने लगेंगी। पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए अच्छी धूप वाली जगह पर रखें।

गुलाब

ज्यादातर लोग अपने घर के गार्डन या बालकनी में गुलाब के पौधे को लगाना पसंद करते हैं। इसकी कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का माना जाता है। इसे लगाने के लिए करीब 4-6 इंच की कटिंग लें। इसे पानी में रूटिंग हार्मोन लगाकर लगाएं। कुछ ही हफ्तों में कटिंग से जड़ें निकलने लगेंगी। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर उजाला आता हो।

गुड़हल

गुड़हल के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसे आप घर पर आसानी से कटिंग की मदद से लगा सकते हैं। इसकी 5-6 इंच की स्वस्थ कटिंग लें। इसकी निचली पत्तियों को हटा दें और नीचे रूटिंग हार्मोन लगाएं। अब इस कटिंग को मिट्टी के मिश्रण में गाड़ दें। इसकी जड़ों को विकसित होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इस पौधे में नमी बनाए रखें लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। इसे आप पानी या मिट्टी में उगा सकते हैं। इसके लिए मनी प्लांट की शाखा को काटें जिसमें नोड हो। अब इस नोड वाले हिस्से को पानी या मिट्टी के नीचे लगाएं। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जड़ें विकसित होने लगी हैं और नई पत्तियां आने लगी हैं। अगर आप इसे पानी में लगा रहे हैं, तो समय-समय पर इसे बदलते रहें।

चमेली

खुशबूदार फूलों वाला पौधा लगाना चाहते हैं, तो चमेली को लगाया जा सकता है। सर्दियों में इसकी कटिंग आसानी से बढ़ सकती है। इसके लिए 4-5 इंच की कटिंग को लें। इसकी पत्तियों को नीचे से हटा दें। पानी या मिट्टी में कटिंग को लगाएं और हल्की नमी बनाए रखें। लगभग 3-4 हफ्तों में जड़ें विकसित होने लगेंगी।

अपराजिता

अपराजिता का पौधा लगाना चाहते हैं, तो सर्दियों में इसे कटिंग से तैयार किया जा सकता है। इसकी 4-6 इंच की कटिंग को लें और इसके नीचे की पत्तियों को हटा दें। अब इसे हल्की और प्रोपर ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाएं। इसे पानी और धूप दोनों की जरूरत होती है। इसलिए ऐसी जगह पौधे को रखें जहां से 5-6 घंटे की धूप मिल सके।

कनेर

गार्डन या बालकनी में सुंदर फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं, तो कनेर को लगाया जा सकता है। सबसे पहले इसकी स्वस्थ कटिंग चुनें और इसके नीचे की पत्तियों को हटा दें। अब पानी या मिट्टी में इसे लगाएं। इस कटिंग की अच्छी तरह ग्रोथ के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें। ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी और भुरभुरी होनी चाहिए।

क्रोटन

घर पर सजावटी पौधे लगाना चाहते हैं, तो क्रोटन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी रंग-बिरंगी पत्तियां दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसे लगाने के लिए लगभग 4 से 6 इंच की कटिंग चुनें। अब इसकी निचली पत्तियों को हटा दें ताकि मिट्टी में लगाने में आसानी हो। इसे मिट्टी के मिश्रण में लगाएं। लगभग 3 से 4 हफ्तों में कटिंग से जड़ें विकसित होने लगेंगी। इसे पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर रखें।

मधुमालती

सर्दियों के दौरान आप गार्डन या छत पर मधुमाली की बेल उगा सकते हैं। इसे कटिंग की मदद से आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए करीब 6 से 8 इंच की मोटी टहनी चुनें और नीचे की पत्तियों को हटा दें। अब अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में इस कटिंग को लगा दें। इसे हल्की छाया में रखें। साथ ही मिट्टी में नमी को बनाए रखें।