खाने में स्वाद और खुशबू उसमें डलने वाले मसालों से आती है। किसी भी साधारण खाने को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और कई तरह के मसाले डाले जाते हैं। जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। हालांकि आप इन मसालों को घर पर भी उगा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। दरअसल गमलों में आसानी से कुछ मसाले के पौधों को लगाया जा सकता है।

अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं और घर पर मसाले उगाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए पौधों को लगा सकते हैं। इन मसालों को खाने, चाय या अन्य चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्वाद और खुशबू को दोगुना कर सकते हैं।

गरम मसाले का पौधा

गमले में गरम मसाले का पौधा लगाया जा सकता है, जिसे ऑलस्पाइस प्लांट भी कहा जाता है। इसे आप सर्दियों की शुरुआत में लगा सकते हैं। इस पौधे की पत्तियां खाने में इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्योंकि इसकी खुशबू ग्रेवी, दाल या सब्जी का स्वाद बढ़ा सकती है। जिसकी वजह से आपको गरम मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पौधा लौंग, इलायची, काली मिर्च और जायफल जैसे मसालों की खुशबू और फ्लेवर देता है।

लौंग

लौंग का इस्तेमाल सब्जी, चाय, पुलाव या कई डिशेज में किया जाता है। आप इसे घर पर गमले में उगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग या बडिंग से तैयार होने वाले लौंग के पौधे में फूल आने में लगभग 1 से 1.5 साल लग सकता है। इन्हीं फूलों को सुखाकर लौंग बनाई जाती है। इस पौधे को आप नर्सरी से ला सकते हैं। मिट्टी, रेत और खाद को बराबर मात्रा में मिलाकर गमले में पौधे को लगाया जा सकता है। इसे अच्छी धूप वाली जगह पर रखें।

काली मिर्च

इसका पौधा बेलनुमा होता है और पत्ते पान की तरह दिखते हैं। दुनियाभर में इस मसाले को खाने की अलग-अलग डिश में शामिल किया जाता है। इसके पौधों को आप बीज या कलम से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से आप कलम वाला पौधा ला सकते हैं, जिससे काली मिर्च तैयार होने में कम समय लगेगा। इसकी मिट्टी भी लौंग के पौधे की तरह बनाएं। इस पौधे को सीधी धूप में न रखें।

अजवाइन

इस मसाले को भी गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। घर पर इसे उगाने के लिए बाजार वाली अजवाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप साल में कभी भी उगाया जा सकता है लेकिन अक्टूबर का महीना बेहतरीन माना जाता है। बीज के अलावा इस पौधे को कटिंग से भी लगाया जा सकता है।

इलायची

इलायची अपनी खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसे खाने की कई डिशेज और मिठाइयों में शामिल किया जाता है। इसे घर पर गमले में उगाना आसान है। हालांकि इसमें फल आने में कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन इसके पत्ते भी इलायची की तरह ही खुशबूदार होते हैं, जिन्हें खाने या चाय में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लगाने के लिए मार्च से अप्रैल का महीना अच्छा माना जाता है।

हल्दी

खाने को स्वाद और रंग देने वाली हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इस मसाले को आप आसानी से गमले में उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार से कच्ची हल्दी लानी होगी। इसे भीगे हुए तौलिए में लपेट दें और लगभग 10 -12 दिन के लिए रख दें। इस दौरान नमी बनाएं रखें। कुछ ही दिनों में हल्दी अंकुरित होने लगेगी। इसे वर्मीकॉम्पोस्ट और कोकोपीट के मिश्रण में बराबर मात्रा में मिलाएं। इसमें हल्दी की गांठ लगा दें और ऊपर से हल्का पानी दें। जब पौधे में पत्तियां आने लगे तो इसे गमले में ट्रांसफर कर दें।

रोजमेरी

मसाले और सीजनिंग में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस झाड़ीनुमा पौधे में पतली और लंबी टहनियां निकलती हैं। इसे किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। स्वाद और खुशबू के लिए इसकी पत्तियों को खाने में धनिया पत्ती की तरह डाल सकते हैं।