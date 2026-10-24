अक्सर कई लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनका घर छोटा है और इस वजह से वह गार्डनिंग नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बल्कि कम जगह पर भी कई तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी छोटी है, तो भी आप इसमें मिनी किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। सर्दियां शुरू होने वाली हैं और ऐसे में हरी सब्जियां काफी खाई जाती हैं। इन्हें बाजार से लाने की बजाय इस बार आप घर पर ही उगा सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सर्दियों तक तैयार किया जा सकता है।

हरी मिर्च

अगर आपकी बालकनी छोटी है, तो गमले में हरी मिर्च का पौधा लगाया जा सकता है। इसे बीजों से उगाने की बजाय आप पौधे से लगा सकते हैं। जिसे नर्सरी से खरीदा जा सकता है। सर्दियों तक मिर्च का पौधा तैयार हो जाएगा, जिससे आप किसी भी समय ताजी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए 10 से 12 इंच का गमला लें। इसमें सामान्य मिट्टी, कम्पोस्ट और कोकोपीट का मिश्रण डालें। ध्यान रखें कि गमले में अच्छी जल निकाली हो ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह हो सके।

पालक

घर पर ताजी और हरी सब्जी उगाना चाहते हैं, तो गमले में पालक लगाई जा सकती है। इसे आप गहरे गमले की जगह चौड़े गमले में लगाएं। इसकी गहराई करीब 6-8 इंच की होनी चाहिए। इसे बगीचे की मिट्टी, कोकोपीट और कम्पोस्ट के मिश्रण में लगाएं। बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें। ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न होने दें। सर्दियां आने तक इसमें ताजी पत्तियां उगने लगेंगी, जिन्हें आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं।

धनिया

हरा धनिया जितना ताजा होता है उसका स्वाद और खुशबू भी उतनी ही अच्छी आती है। इसे बाजार से लाने के बाद अक्सर एक या दो दिन बाद ये सूख जाते हैं। ऐसे में इसे आप घर पर लगा सकते हैं। इसे लगाना काफी आसान है। चौड़े से गमले में इसके बीजों को लगाएं और ऊपर से हल्का पानी दें। इसके लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें।

मेथी

मेथी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। ताजी और हरी मेथी का स्वाद लाजवाब होता है। इसे बाजार से लाने की बजाय आप घर पर कम जगह में मेथी उगा सकते हैं। इसे कम से कम 5-6 इंच के गमले में लगाएं। बीज को लगाने से पहले रातभर पानी में भिगोकर रखें। अच्छा ड्रेनेज वाला गमले चुनें ताकि उसमें पानी जम न हो। सही धूप और देखभाल की मदद से सर्दियों तक इसकी पत्तियां बड़ी हो सकती हैं।

टमाटर

लगभग हर सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। चेरी टमाटर या छोटे आकार की किस्म को लगभग 12 से 15 इंच के गमले में लगा सकते हैं। जब यह पौधा बड़ा हो जाए, तो इसे सहारा देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करें। ताकि पौधा अच्छी तरह बढ़ सके। बालकनी में इन पौधों को ऐसी जगह रखें जहां पर कम से कम 4-6 घंटे की धूप आती हो।