मनी प्लांट उन पौधों में से एक है जिन्हें घर में सबसे अधिक सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा घर के अंदर और बालकनी में भी लगाया जाता है। इसकी बेलें जब बढ़ती हैं तो उन पर हरी पत्तियां जगह को आकर्षक बनाने में मदद करती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इस पौधे को घर में लगाना काफी फलदायी माना गया है। काफी लोग अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन कई बार इसकी बढ़त में वह तेजी नहीं आती जितनी होनी चाहिए। इसके साथ ही इसकी पत्तियां भी उतनी घनी नहीं होती हैं। इसके साथ ही पत्तियां पीली होकर जल्दी टूटकर गिरने लगती हैं। अगर आपके मनी प्लांट के साथ यह समस्या है तो यह लेख आपके काम का हो सकता है। आइए विस्तार से डालते हैं इसपर एक नजर।

सही जगह की चुनाव

मनी प्लांट की अच्छी बढ़त के लिए पर्याप्त रोशनी बेहद जरूरी है। हालांकि, पौधे को तेज धूप से बचाना भी होता है। सीधी और तेज धूप इसकी पत्तियों को जला सकती हैं। इस पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां दिनभर अच्छी प्राकृतिक रोशनी आती हो। खिड़की के पास, रोशन बालकनी या घर के ऐसे कोने में रखें जहां रोशनी छनकर आती हो।

खाद की हो सकती है कमी

कई बार खाद की कमी के चलते भी मनी प्लांट के विकास में रुकावट की समस्या हो सकती है। इस पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है, जो पौधों की जड़ों को पोषण देने के साथ ही अतिरिक्त पानी के आसानी से बाहर निकाल दे। सख्त मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है और जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती, जिसके चलते पौधे के विकास में समस्या आ सकती है। इसके अलावा कई बार अधिक पानी देने से भी पौधे का विकास रुक सकता है। इसे पानी तब देना चाहिए जब मिट्टी की ऊपरी परत 2-3 सेंटीमीटर तक सूखी महसूस हो।

ज्यादा पत्तियों के लिए क्या करें

मनी प्लांट में नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं या उसकी बढ़त धीमी हो गई है, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। पौधे की पत्तियों और तनों के विकास के लिए नाइट्रोजन सहित कई पोषक तत्व जरूरी होते हैं। मनी प्लांट के लिए आप वर्मीकम्पोस्ट या घर के पौधों के लिए तैयार संतुलित खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके लिए गमले की मिट्टी की ऊपरी परत को हल्के हाथों से थोड़ा ढीला करें। गमले के आकार के अनुसार थोड़ी मात्रा में वर्मीकम्पोस्ट डालें। खाद को मिट्टी की ऊपरी परत में हल्के से मिला दें। इसके बाद पानी का हल्का छिड़काव कर दें।

छंटाई भी है जरूरी

मनी प्लांट की बेल लंबी हो रही है, लेकिन पत्तियां कम दिखाई दे रही हैं, तो छंटाई करना उपयोगी हो सकता है। पौधे की सही तरीके से छंटाई करने से उसकी बेलों को व्यवस्थित रखने में मदद मिलती है। पौधे की बहुत लंबी, कमजोर या खराब बेलों को हटा दें। पत्ती के जोड़ के थोड़ा ऊपर साफ कट लगाएं। पौधे की सभी बेलों को एक बार में बहुत अधिक न काटें।

इस तरह आप मनी प्लांट की मिट्टी, पानी, खाद और रोशनी की सही पहचान कर उसके विकास और नई पत्तियों के आने में मदद कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पौधे में सही खाद, रोशनी और उसकी देखभाल में किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले कृषि या बागवानी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें।

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