मिर्च का इस्तेमाल लगभग हर रोज किचन में किसी न किसी में होता ही है। कई बार बाजार से मिर्च ज्यादा ले आते हैं और वो इस्तेमाल में नहीं आ पाती हैं। धीरे-धीरे ज्यादा पकने से हरी मिर्च लाल हो जाती हैं। अगली बार घर में पड़ी पकी मिर्च को फेंकने से पहले उसके बीज संभालकर रख लें। इससे आप मिर्च का पौधा उगा सकते हैं।

इसके लिए न आपको अलग से बीज खरीदने की जरूरत है और न ही बड़ा गार्डन चाहिए। एक गमला, थोड़ी मिट्टी और घर की पकी मिर्च के बीज से आप खुद मिर्च का पौधा उगाने की शुरुआत कर सकते हैं। बस बीज निकालने और उन्हें मिट्टी में लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए।

सबसे पहले चुनें सही बीज

घर में मिर्च का पौधा उगाने के लिए आप घर में पकी मिर्च से बीज निकाल सकते हैं। आप चाहें तो नर्सरी से भी अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर आ सकते हैं। घर में मिर्च से बीज निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मिर्च को अच्छी तरह पकने दें। उसके अंदर से बीज निकालकर कुछ समय छाया में सुखाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बीजों पर नमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत कच्ची मिर्च के बीजों से अंकुरण अच्छा न हो, इसलिए अच्छी तरह विकसित मिर्च से बीज लेना बेहतर है।

बीज सीधे गमले में डालें या पहले अंकुरित करें?

अगर आप घर में पहली बार मिर्च का पौधा उगा रहे हैं तो इसे सीधे लगाने की बजाय अंकुरित करें। इसके लिए बीज को पहले छोटी ट्रे या छोटे गमले में अंकुरित कर सकते हैं।

एक छोटी ट्रे में हल्की और पानी निकालने वाली मिट्टी भरें। फिर मिट्टी को हल्का नम करें। अब आपको पकी हुई मिर्च के बीजों को करीब 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहराई में डालना है। इस बात का ख्याल रखें कि ऊपर से मिट्टी की बहुत मोटी परत न डालें। इसके बाद पानी का हल्का छिड़काव करें।

इन बातों का रखें ध्यान

गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोशनी मिले, लेकिन शुरुआती दिनों में तेज दोपहर की धूप से बचाएं। मिट्टी को सूखने न दें, लेकिन लगातार पानी से गीली भी न रखें। तापमान और बीज की गुणवत्ता के अनुसार आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर करीब दो सप्ताह में अंकुर निकल सकते हैं।जब पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए और उसमें कुछ असली पत्तियां आ जाएं, तब उसे बड़े गमले में लगाया जा सकता है।

इस तरह का लें गमला तो रहेगा बेहतर

वैसे तो आप किसी भी तरह के गमले में मिर्च को उगा सकते हैं। लेकिन अगर सही गमले की बात करें तो एक पौधे के लिए करीब 12 इंच या उससे बड़ा गमला सुविधाजनक रहेगा। गमले के नीचे पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद जरूर होने चाहिए। अगर पानी नीचे जमा होता रहेगा तो जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

मिट्टी कैसी होनी चाहिए?

मिर्च के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पानी जमा न हो और जड़ों को हवा मिलती रहे। घर पर आप एक सामान्य मिश्रण बना सकती हैं। इसके लिए 40% सामान्य बगीचे की मिट्टी लें। उसमें 30% अच्छी तरह सड़ी हुई कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट मिलाएं। फिर 20% कोकोपीट भी डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गमले में भरें। ताजी या अधपकी गोबर की खाद सीधे जड़ों के पास डालने से बचें।

पौधा लगाने का सही तरीका

जब आप पौधे को गमले में लगाएं तो उसका तरीका भी जान लें। इसके लिए मिट्टी भरने के बाद बीच में इतना गड्ढा बनाएं कि पौधे की जड़ें आसानी से आ जाएं। फिर पौधे को उसकी जड़ों के आसपास लगी मिट्टी समेत सावधानी से निकालें और गड्ढे में लगाएं। जड़ों को जबरदस्ती फैलाने या खींचने की जरूरत नहीं है। पौधे के आसपास की मिट्टी को हल्के हाथ से दबाएं और तुरंत थोड़ा पानी दें। इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को अच्छी रोशनी और हवा मिल सके।

धूप कितनी चाहिए?

हरी मिर्च का पौधा अच्छी ग्रोथ और फल आने के लिए पर्याप्त धूप चाहता है। सामान्य तौर पर उसे रोज करीब 6 घंटे या उससे अधिक सीधी धूप मिलना फायदेमंद रहता है।

खाद कब दें?

हर कुछ हफ्तों में पौधे की मिट्टी की ऊपरी परत को हल्का ढीला करके थोड़ी अच्छी तरह सड़ी कम्पोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट डाल सकती हैं। खाद तने से बिल्कुल चिपकाकर न डालें।

फूल आने के बाद क्या करें?

फूल आने के बाद पौधे को पर्याप्त रोशनी, पानी और पोषण दें। अगर फूल गिर रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि पौधे को बहुत ज्यादा पानी तो नहीं दिया जा रहा, धूप पर्याप्त है या नहीं और पौधे पर कीट तो नहीं लगे हैं।

मिर्च कब तोड़ें?

जब मिर्च अच्छी तरह आकार ले ले और आपकी पसंद के अनुसार हरी एवं विकसित हो जाए, तब उसे पौधे से तोड़ा जा सकता है। कैंची या साफ प्रूनर से मिर्च तोड़ना बेहतर है, ताकि शाखा को नुकसान न पहुंचे।