भारतीय घरों में पुदीना का इस्तेमाल चटनी, रायता, शरबत और कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। पुदीना न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को यह कई सारे लाभ भी पहुंचाता है। गर्मियों के मौसम में पुदीना का इस्तेमाल शरीर को ठंडक देने और पाचन को बेहतर बनाने में किया जाता है। पुदीना उगाने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती, इसे आप अपने घर की बालकनी, छत या खिड़की के पास गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। थोड़ी सी देखभाल से पुदीना का पौधा तेजी से बढ़ता है और घना हो जाता है। इसके लिए बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि बाजार से लाए गए पुदीना से ही नया पौधा उगाया जा सकता है। आइए जानते हैं गमले में कैसे करें इसकी खेती:

कितना बड़ा होना चाहिए गमला

अगर घर पर खाली गमला पड़ा है तो ठीक है नहीं तो मार्केट से 12-14 इंच का गमला खरीद लें। गमला जितना बड़ा और चौड़ा होगा पुदीना उतना ही अच्छे से उगेगा। गमले के नीचे पानी की निकासी के लिए छेद होना जरूरी है। इससे पौधा लंबे समय तक चलता है।

ऐसे तैयार करें मिट्टी

पुदीना अच्छी तरह से बढ़े इसके लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी जरूरी होती है। इसके लिए 40% बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर की खाद या कम्पोस्ट और 30% कोकोपीट मिलाकर गमले में डाल दें। यह मिश्रण मिट्टी को नरम और पौधे के लिए पोषक बनाने में मदद करता है।

टहनियों को कैसे लगाएं

अगर पुदीने की टहनियों को गमले में लगा रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन टहनियों को मिट्टी में 2-3 इंच गहरा दबा दें और हल्का पानी छिड़क दें। करीब एक हफ्ते बाद पुदीने के पौधे में जड़ें बनने लगती हैं और टहनियों से पत्तियां आने लग सकती हैं।

बीज भी लगा सकते हैं

अगर पुदीने के बीज से पौधा उगाना चाहते हैं तो इसके लिए गमले में 40% बगीचे की मिट्टी, 30% कोकोपिट और 30% वर्मीकम्पोस्ट मिलाकर डाल दें। इसमें 2-3 इंच नीचे बीज डालकर मिट्टी से ढक दें। मिट्टी में ज्यादा पानी न डालें, बस नमीं बनी रहनी चाहिए।

कितनी धूप की जरूरत

पुदीने के पौधों को नियमित रूप से 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है। सुबह की धूप इसके लिए उपयुक्त होती है क्योंकि, तेज धूप में इसकी पत्तियां सूख सकती हैं। इसके लिए गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह की धूप अधिक पड़ती हो। कुछ दिनों में इसमें नए पौधे निकलने लगते हैं। जब इसमें से हरे पत्ते आने लगे तो उन्हें तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

कब डालें खाद

पुदीना के गमले में 15 से 20 दिनों में जैविक खाद डाल सकते हैं। इसके लिए गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट या फिर किचन वेस्ट कम्पोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, इसमें रोज थोड़ा-थोड़ा पानी देते रहें। हालांकि, अधिक पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।

कीड़े से कैसे बचाएं

कई बार पुदीना में कीड़े भी लग जाते हैं। ऐसे में नीम के तेल को पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे कर देने से कीड़े मर सकते हैं।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।



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