शिमला मिर्च का इस्तेमाल अक्सर खाने का स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। फ्राइड राइस, नूडल्स, पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, मिक्स वेज से लेकर अन्य कई व्यंजनों में शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। शिमला मिर्च उन सब्जियों में से एक है, जिसे आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपने अपनी बालकनी या छत पर मिनी गार्डन बना रखा है, तो उसमें शिमला मिर्च का पौधा भी उगा सकते हैं।

शिमला मिर्च को उगाने के लिए आपको बाजार से अलग से पौधा या बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। बल्कि घर पर रखी शिमला मिर्च से ही आप इसका पौधा उगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी देखभाल में यह पौधा अच्छे से फलता-फूलता है। आइए जानते हैं घर पर रखी शिमला मिर्च से पौधा कैसे उगाएं।

शिमला मिर्च से बीज निकालने का तरीका

सबसे पहले एक अच्छी और पूरी तरह विकसित शिमला मिर्च लें और उसे काटकर अंदर से बीज निकाल लें। बीज साफ और बिना किसी तरह के नुकसान के होने चाहिए। अब इन बीजों को किसी साफ प्लेट या कागज पर रखकर 2-3 दिन छायादार जगह पर सुखा लें। अच्छी तरह सूखने के बाद ही इन्हें मिट्टी में लगाएं। ध्यान रहे कि तेज धूप में बीजों को नहीं सुखाना है।

ऐसी होनी चाहिए मिट्टी

शिमला मिर्च के पौधे को जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है। ऐसे में आप गर्डन की मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और कोकोपीट को मिलाकर हल्की और पोषक मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब इन बीजों को छोटे गमले या सीडलिंग ट्रे में मिट्टी भरकर 1 सेंटीमीटर गहराई में डाल दें और ऊपर से मिट्टी की बहुत पतली परत बिछा दें। बीज लगाने के बाद मिट्टी में हल्का पानी दें। पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना बीज सड़ सकते हैं।

कहां रखें गमला

बीज लगाए हुए गमले को ऐसी जगह रखें जहां उसे पर्याप्त रोशनी मिले। मौसम और तापमान के अनुसार करीब 7-20 दिनों में अंकुर निकल सकते हैं। ध्यान रहे कि गमले को तेज धूप वाली जगह पर नहीं रखना है।

कितना बड़ा होना चाहिए गमला

अब 10-12 इंच या उससे बड़े गमले में गार्डन की मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट और कोकोपीट मिलाकर मिट्टी डाल दें। तैयार पौधे को सावधानी से निकालकर इस बड़े गमले में लगा दें। केवल उन्हीं पौधों को लगाएं जो थोड़े बड़े और उनमें कई पत्तियां निकली हों।

देखभाल का सही तरीका

पौधे को जरूरत के अनुसार पानी देते रहें, लेकिन मिट्टी को पूरी तरह सूखने न दें। 15-20 दिनों पर जैविक खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को सुबह की 4-5 घंटे की धूप मिल सके। सही देखभाल करने पर शिमला मिर्च में लगभग 60-90 दिनों में फूल आने शुरू हो सकते हैं। फूल आने के करीब 30-35 दिन बाद हरी शिमला मिर्च तोड़ने लायक हो सकती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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