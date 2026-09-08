बालकनी में मिनी गर्डन घर में ताजगी का एहसास कराता है। इसमें लगे फूल और हरे-भरे पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि वातावरण को सुगंधित और खुशनुमा रखने में भी मदद करते हैं। फूल जब खिलते हैं तो वहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है। इसके साथ ही फूलों की महक पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। इन्हीं में से एक है कैलेंडुला का पौधा, जिसके फूल पीले-नारंगी रंग के जब खिलते हैं तो यह काफी सुंदर माहौल प्रदान करते हैं। इन्हें आप अपनी बालकनी का शोभा बढ़ाने के लिए गमले में भी लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कैलेंडुला के पौधे कैसे लगाएं, देखभाल करने का तरीका और इनमें फूल कब खिलते हैं।

सितंबर का महीना बरसात के जाने का समय होता है। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली नजर आती है। लेकिन इसी समय लगाए गए कुछ पौधों में सर्दियों में फूल खिलते हैं। कैलेंडुला का पौधा अगर अभी लगाया जाए तो सर्दियां आते-आते इसमें फूल खिल सकते हैं। इसके फूल पीले, नारंगी और सुनहरे रंग के होते हैं।

सही गमला चुने

पौधों की वृद्धि कितनी तेजी से होगी और कितना घना होगा यह गमले के आकार और गहराई पर निर्भर करता है। कैलेंडुला को लगाने के लिए लगभग 8-10 इंच का गमला पर्याप्त माना जाता है। अगर बड़ा गमला है तो उसमें 6-8 इंच की दूरी पर कई पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

मिट्टी का रखें ध्यान

कैलेंडुला के पौधे के लिए भुरभुरी और जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर मानी जाती है। इसके लिए आप 40% बगीचे की मिट्टी, 30% वर्मी कम्पोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद, 20% कोकोपीट और 10% रेत या परलाइट का मिश्रण बेहतर माना जाता है। इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर गमले में भर दें।

इस तरह लगाएं बीज

बीज लगाने से पहले मिट्टी को हल्का नम कर लें। इसके बाद कैलेंडुला के बीज को मिट्टी की सतह पर डालें और ऊपर से पतली मिट्टी की परत डाल दें। बीज बोने के बाद पानी का हल्का छिड़काव करें। स्प्रे बोतल से पानी का छिड़काव करना बेहतर होता है। अब गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले, हालांकि तेज धूप से बचाना भी है। अगर धूप सही मिले तो कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि, आप इसका पौधा भी लगा सकते हैं। यह आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा।

पौधे को कैसी धूप पसंद होती है

कैलेंडुला को 4-6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। इससे पौधे की बढ़त और फूल आने में मदद मिलती है। लेकिन तेज धूप में पौधे को रखने से ये मुरझा सकते हैं। ऐसे में इन्हें ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिल सके।

पानी देने का सही तरीका

कैलेंडुला कम पानी में उगने वाला पौधा है। जब गमले की मिट्टी में हल्की नमी रह जाए, तब पानी देना उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी देने से इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और जड़े सड़ भी सकती हैं।

खाद देने का सही समय

कैलेंडुला को अधिक खाद की भी जरूरत नहीं होती है। शुरुआत में मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी जैविक खाद मिला देना ही पर्याप्त होता है। हालांकि, पौधे की बढ़त के दौरान महीने में एक बार हल्की मात्रा में जैविक खाद दी जा सकती है।

कब आते हैं फूल

कैलेंडुला के बीज आमतौर पर 7 से 15 दिनों में अंकुरित होने लगते हैं। पौधों को सही तरह से बढ़ने में 30 से 45 दिनों का समय लग सकता है। वहीं, फूल आने में 60 से 90 दिनों का समय लग सकता है। आमतौर पर फूल नवंबर से फरवरी तक यानी ठंड के मौसम में अच्छी तरह खिलते हैं।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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