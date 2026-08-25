आजकल बहुत सारे लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के साथ यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन क्या इसे सिर्फ उम्र या जेनेटिक्स से जोड़कर देखना सही है? या फिर शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी भी इसकी वजह हो सकती है?

वेलनेस एंटरप्रेन्योर टेसा पागेल ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम रील में कम उम्र में बाल सफेद होने को लेकर बात की। उनका कहना है कि अगर 35 साल की उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो शरीर में किसी मिनरल की कमी इसकी वजह हो सकती है।

उन्होंने तनाव और बालों के सफेद होने के बीच भी कनेक्शन बताया। उनके मुताबिक, ज्यादा तनाव शरीर में उन मिनरल्स को कम कर सकता है, जिनकी जरूरत बालों के नेचुरल कलर को बनाए रखने के लिए होती है। लेकिन क्या वाकई तनाव शरीर के मिनरल्स को कम करके बालों को सफेद करता है? इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने मुंबई की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शरीफा चॉस से बात की। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से।

क्या मिनरल की कमी से सफेद होते हैं बाल?

डॉ. शरीफा चॉस के मुताबिक, समय से पहले बाल सफेद होने और शरीर में पोषक तत्वों की कमी के बीच संबंध हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि बाल सफेद होने की सबसे बड़ी वजह जेनेटिक्स और उम्र बढ़ना होती है। उन्होंने बताया कि कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी शरीर में मेलेनिन के बनने की प्रोसेस को प्रभावित कर सकती है। मेलेनिन ही बालों को उनका प्राकृतिक रंग देने वाला पिगमेंट है।

समय से पहले बाल सफेद होने के मामलों में विटामिन B12, आयरन, कॉपर, फेरिटिन और कुछ मामलों में जिंक की कमी हो सकती है। रिसर्च में भी इसका कनेक्शन पाया गया है।

क्या तनाव भी बालों को जल्दी सफेद कर सकता है?

तनाव और बाल सफेद होने के बीच भी संबंध है। डॉ. चॉस के अनुसार, लंबे समय तक रहने वाला तनाव बालों में रंग पैदा करने वाली कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है।

बालों के रंग के लिए जिम्मेदार पिगमेंट को बनाने में मेलानोसाइट स्टेम सेल्स की अहम भूमिका होती है। लगातार तनाव के दौरान निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन और शरीर में बढ़ने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बालों का प्राकृतिक रंग समय से पहले कम हो सकता है और वे जल्दी सफेद होने लग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति में तनाव ही सफेद बालों की वजह होगा।

क्या सफेद बाल दोबारा काले हो सकते हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाल सफेद होने की असली वजह क्या है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 जैसी पोषक तत्वों की कमी के कारण समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो कमी की समय रहते पहचान कर उसे ठीक करने से बालों के सफेद होने की प्रोसेस धीमी हो सकती है। लेकिन अगर बालों का सफेद होना मुख्य रूप से जेनेटिक्स या उम्र से जुड़ा है, तो आमतौर पर यह स्थायी होता है।

कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं तो कौन से टेस्ट कराएं?

अगर कम उम्र में लगातार बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। डॉ. चॉस के मुताबिक, डॉक्टर जरूरत के हिसाब से विटामिन B12, आयरन प्रोफाइल (फेरिटिन), थायरॉइड फंक्शन (TSH) और विटामिन D की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।

कुछ मामलों में जिंक और कॉपर का स्तर जांचने के साथ सामान्य स्वास्थ्य की जांच भी की जा सकती है, ताकि किसी अंदरूनी समस्या की संभावना को देखा जा सके।

इसलिए अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, तो सिर्फ तनाव या जेनेटिक्स को इसकी वजह मानकर नजरअंदाज न करें। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना और जरूरत पड़ने पर जरूरी जांच कराना बेहतर तरीका है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की नई डाइट, सप्लीमेंट या रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।