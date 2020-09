Green Tea for Weight Loss : ग्रीन टी को सबसे हेल्दी पेय पदार्थों में से एक माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और कई पादप तत्वों से भरपूर ग्रीन टी हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभकारी है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी से कैंसर का खतरा कम होता है। फैट कम करने में भी इसे कारगर माना गया है। ग्रीन टी के कई विज्ञापनों में भी इसके मोटापा कम करने वाले गुण को बताया गया है।

ग्रीन टी के फायदे (Benefits of Green Tea)

कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि ग्रीन टी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें ईजीसीजी (EGCG) नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर प्रतिदिन करीब 4% ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करता है ।

जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो शरीर के तापमान में प्राकृतिक रूप से थोड़ी वृद्धि होती है और कैलोरी की अधिक खपत होती है। इस कारण हमारा वजन अपने आप कम होने लगता है। ग्रीन टी में मौजूद तत्व हमारे हार्मोन्स को बढ़ाते है और वसा की कोशिकाओं को तोड़कर उसे ऊर्जा के रूप में तब्दील कर देते हैं। इससे जमी हुई चर्बी भी कम होने लगती है।

कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि एक्सरसाइज से ठीक पहले ग्रीन टी का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप व्यायाम से ठीक थोड़ी देर पहले ग्रीन टी पीते हैं तो इससे व्यायाम के दौरान फैट बर्न होने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है जिससे वजन कम होने लगता है।

क्या है इसे तैयार करने का सही तरीका (How to Use Green Tea)

कई लोग ग्रीन टी में चीनी डालकर पीते हैं या उसकी पत्ती को उबालकर पीते हैं जो कि ठीक नहीं है। इसे तैयार करने के लिए आप पहले पर्याप्त पानी को उबाल लें। फिर पानी थोड़ा ठंडा होने लगे तब उसमे ग्रीन टी बैग्स या उसकी पत्तियां डालें। 2 से 3 मिनट बाद टी बैग्स निकालकर या पत्तियों को छानकर उसे पी लें। आप चाहें तो उसमे नींबू या शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

