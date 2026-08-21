दलीप सिंह राणा उर्फ ‘द ग्रेट खली’ (The Great Khali) एक बार फिर अपने फिटनेस वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। 53 साल की उम्र में उनका Knuckle Push-Ups (मुट्ठियों के बल पुश-अप्स) करते हुए वीडियो सामने आया है। आम पुश-अप्स से अलग इस एक्सरसाइज में हथेलियों के बजाय बंद मुट्ठियों के सहारे शरीर को ऊपर-नीचे किया जाता है। खली की फिटनेस देखकर लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर इस तरह के पुश-अप्स करने से शरीर को क्या फायदा होता है और क्या हर कोई इन्हें आसानी से कर सकता है?

इस पुश अप में क्या होता है अलग?

सामान्य पुश-अप्स में हथेलियां जमीन पर टिकी होती हैं, जबकि Knuckle Push-Ups में शरीर का वजन बंद मुट्ठियों पर रहता है। इस बदलाव से कलाई की पोजीशन भी बदल जाती है। मुट्ठियों, कलाई, फोरआर्म्स और शरीर के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ता है।

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने KIMS Hospitals, ठाणे के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉ. मृणाल प्रकाश से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक एडवांस एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि शरीर को स्थिर रखने और सही बैलेंस बनाने की भी जरूरत होती है।

इससे हाथ और अपर बॉडी को मिलती है अच्छी ट्रेनिंग

इसे सही तरीके से करने पर अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, कलाई और फोरआर्म की स्थिरता, ग्रिप और मांसपेशियों की सहनशक्ति पर काम किया जा सकता है।

इस एक्सरसाइज में जमीन पर शरीर का सपोर्ट देने वाली जगह भी सामान्य पुश-अप की तुलना में कम हो जाती है। इसलिए शरीर को बैलेंस में रखने के लिए कंधों और कोर की मांसपेशियों को भी लगातार एक्टिव रखना पड़ता है।

डॉ. मृणाल के अनुसार, कुछ लोगों को कलाई को सामान्य पुश-अप की तुलना में न्यूट्रल पोजीशन के करीब रखना ज्यादा आरामदायक लग सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए बेहतर या आसान है।

क्या Knuckle Push-Ups करने से पूरी बॉडी की ताकत का पता चलता है?

खली को इस एक्सरसाइज को आसानी से करते देख उनकी फिटनेस का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। खासकर 7 फीट 1 इंच लंबे और भारी शरीर वाले व्यक्ति के लिए शरीर को इस तरह कंट्रोल करना अच्छी स्ट्रेंथ और बॉडी कंट्रोल दिखाता है।

लेकिन सिर्फ यह पुशअप कर पाने से किसी व्यक्ति की पूरी शारीरिक ताकत को नहीं मापा जा सकता। शरीर की फिटनेस में लेग स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ, ग्रिप, मसल्स की सहनशक्ति और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।

क्या शुरुआती लोगों को ये पुश-अप्स करने चाहिए?

अगर आपने अभी-अभी एक्सरसाइज शुरू की है तो सीधे Knuckle Push-Ups करने की कोशिश न करें। पहले सामान्य पुश-अप्स या आसान मॉडिफाइड पुश-अप्स से अपनी ताकत और तकनीक बेहतर करना ज्यादा सही रहेगा।

इसके बाद अगर आप Knuckle Push-Ups ट्राई करना चाहते हैं तो शुरुआत धीरे-धीरे करें। ऐसी सतह चुनें जो बहुत सख्त न हो और मुट्ठियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डाले।

इन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए

अगर पहले से कलाई, हाथ, उंगलियों या कंधे में चोट या किसी तरह की समस्या रही है तो इस एक्सरसाइज को लेकर खास सावधानी जरूरी है। ऐसे में इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना बेहतर है।

Knuckle Push-Ups देखने में भले ही सामान्य पुश-अप्स का एक अलग वर्जन लगे, लेकिन इसमें शरीर का बैलेंस, हाथों की स्थिति और मांसपेशियों पर पड़ने वाला दबाव काफी अलग होता है। इसलिए सिर्फ किसी फिटनेस वीडियो को देखकर इसे तुरंत अपनी वर्कआउट रूटीन में शामिल करने के बजाय अपनी क्षमता और सही तकनीक को ध्यान में रखना जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें।