गर्मियों के मौसम में जब तापमान बढ़ता है तो खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। अंगूर भी इनमें से एक है जो बहुत जल्दी नमर पड़ जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और कई बार फ्रिज में रखने के बावजूद भी 2-3 दिन में ही खराब हो जाते हैं। इसकी वजह होती है ज्यादा नमी, गलत स्टोरेज और पहले से घुले हुए अंगूर।

अगर आप भी चाहते हैं कि अंगूर लंबे समय तक ताजे, हरे और रसीले बने रहें, तो कुछ आसान और असरदार तरीकों को अपनाकर आप उन्हें लगभग एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

1- धोकर रखें या बिना धोए

अक्सर लोग अंगूर को खरीदने के बाद उन्हें धोकर फ्रिज में रख देते हैं, इनके खराब होने की सबसे बड़ी वजह यही बनती है। अंगूर की सतह पर मौजूद प्राकृतिक कोटिंग उन्हें खराब होने से बचाती है। इसलिए उन्हें स्टोर करने से पहले नहीं धोना चाहिए। खाने से ठीक पहले धोना बेहतर होता है।

2- ऐसे दानों को तुरंत हटा दें

अगर अंगूर के गुच्छे में एक फिर खराब या गला हुआ दाना है, तो वह बाकी अंगूरों को भी जल्दी खराब कर देता है। इसलिए स्टोर करने से पहले अच्छे से छांट लें और खराब दानों को अलग कर दें।

3- पेपर का सही इस्तेमाल

अंगूर को कंटेनर या जिप लॉक बैग में रखने से पहले उसके नीचे एक साफ और सूखा पेपर टॉवल जरूर बिछाएं। यह पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है, जिससे अंगूर लंबे समय तक सूखे और ताजे बने रहते हैं। नमी कम होने की वजह से फफूंदी लगने और जल्दी सड़ने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

4- ऐसा होना चाहिए कंटेनर

अंगूर को हमेशा हवादार और साफ कंटेनर में रखना चाहिए। वहीं, अंगूर को प्लास्टिक बैग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नमी बढ़ जाती है और फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है।

5- फ्रिज में कहां रखें

अंगूर को फ्रिज में अगर रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसे बहुत ठंडे हिस्से या फ्रीजर के पास न रखें। इन्हें हमेशा मीडियम ठंडे हिस्से में रखें, जहां तापमान स्थिर रहता है।

वहीं, अगर आप अंगूर को धोकर फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं, तो धोने के बाद इसे अच्छे से सुखा लें। सूखने के बाद इनमें नमी नहीं रह जाती है और ये लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर चेक करते हैं कि कहीं अंगूर के दाने खराब तो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई अंगूर खराब नजर आ रहा है तो उसे तुरंत हटा दें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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