Diabetes Control:नेचुरल तरीके से इंसुलिन का उत्पादन करता है ये रसीला फल, जानिए कैसे ब्लड शुगर रखता है कंट्रोल

Grapes Benefits for Health: अंगूर का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है और डायबिटीज कंट्रोल रहती है।

मेडिकल जर्नल में प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन के मुताबिक अंगूर का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करता है। PHOTO-FREEPIK

