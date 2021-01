How to get rid of pimples: चेहरे पर पिंपल्स किसी को भी रास नहीं आते हैं, स्किन में कुछ खराबी या फिर कमी से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अपनी स्किन की ओर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। पिंपल्स यानी मुंहासे स्किन की नैचुरल ग्लो को कम कर देते हैं। ऐसे में इन परेशानियों को कम करने के लिए लोग मार्केट में मिलने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जो कि त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बता दें कि इनमें केमिकल्स की अधिकता होती है जो स्किन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपायों का इस्तेमाल ही बेहतर है, स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंगूर यूज करने से भी पिंपल्स की परेशानी दूर होती है।

पाए जाते हैं पिंपल्स दूर करने वाले तत्व: अंगूर स्वाद, सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी फायदेमंद है। एक अध्ययन के मुताबिक इस फल में मौजूद रेस्वेरट्रॉल नामक तत्व मुंहासों को दूर करने में कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं, अगर अंगूर के साथ बेज़ॉयल परॉक्साइड युक्त किसी ऑएंटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर: अंगूर में एंटी-ऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, साथ ही ये विटामिन-सी और ई का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये सभी जरूरी तत्वों स्किन को हेल्दी रखने में कारगर होता है। विटामिन-ई जहां त्वचा को मॉइश्चराइज करने के काम आता है, वहीं, विटामिन-सी संक्रमण के खतरे को कम करता है। एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा के डेड स्किन सेल्स को दूर चेहरे पर निखार लाने में मददगार है।

कैसे करें इस्तेमाल: चेहरे पर अंगूर का इस्तेमाल फेस पैक के जरिये किया जा सकता है। अंगूर फेस पैक घर पर बनाने के लिए सबसे पहले 8 से 10 हरे अंगूर लें। फिर इन्हें अच्छी तरह क्रश करें या फिर मिक्सी में पीसें और महीन पेस्ट बना लें। सामान्य स्किन टाइप के लोग इस मिश्रण को यूं ही अच्छी तरह चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट रखने के बाद सादे पानी से चेहरा धो लें।

इसके अलावा, जो लोग ड्राय स्किन से परेशान हैं वो इस पेस्ट में शहद और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर के मिश्रण में पहले आप गुलाब जल और शहद मिलाएं। फिर फेस पर लगाएं और कुछ देर बाद चेहरा साफ करें।

वहीं, जिन लोगों की त्वचा ऑयली है उन्हें इस मिश्रण में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, इसकी मात्रा अधिक न हो, 10 से 15 मिनट बाद साफ पानी से फेस वॉश कर लें।

