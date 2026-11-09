Govardhan Puja Shubhkamnaye: दिवाली के गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल उदया तिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को की जाएगी। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना सहित पूरे देश में जगह-जगह लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। इसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है।

महाराष्ट्र में बलि प्रतिपदा या बलि पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ गोवर्धन पूजा को गुजराती नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। सबसे खास, इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। इस दिन आप अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए यहां से संदेश चुन सकते हैं।

मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,

गोकुल जिनका है धाम,

ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को

हम सब करें प्रणाम

हैप्पी गोवर्धन पूजा

कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सबका प्रणाम

Happy Govardhan Puja

बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है,

आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,

पूरे होंगे सारे अधूरे काम,

आज काम न करना कोई दूजा,

आज तो करना है गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा की बधाई!

मुरली मनोहर, बृज के धरोहर

वो नंदलाला गोपाला

बंसी की धुन पर सबके दुख हरने वाला

सब मिलकर मचाएं धूम की कृष्णा है आने वाला

Happy Govardhan Puja

लोगों की रक्षा करने

एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया

भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख,

शांति और समृद्धि बनी रहे। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

कान्हा आपकी हर मुश्किल को आसान करें और जीवन को खुशियों से भर दें।

आपको और आपके परिवार को गोवर्धन पूजा की ढेरों बधाइयां।