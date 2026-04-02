ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए गुड फ्राइडे का दिन बेहद खास होता है। यह हर साल ईस्टर से दो दिन पहले, शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में गुड फ्राइडे में 3 अप्रैल को है। इसके लिए गिरजाघरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। समाज के लोग उपवास और मौन रखकर यीशु के बलिदान को याद करते हैं।

गुड फ्राइडे पर यीशु के बलिदान, दर्द और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम को स्मरण किया जाता है। इस दिन को ‘Holy फ्राइडे’, ‘ग्रेट फ्राइडे’ और ‘ब्‍लैक फ्राइडे’ के नामों से जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर (Easter 2026) मनाया जाएगा। आप भी ईसा मसीह के बलिदान और परोपकारों को याद करने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खास मैसेज भेज सकते हैं।

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