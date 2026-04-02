ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए गुड फ्राइडे का दिन बेहद खास होता है। यह हर साल ईस्टर से दो दिन पहले, शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में गुड फ्राइडे में 3 अप्रैल को है। इसके लिए गिरजाघरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। समाज के लोग उपवास और मौन रखकर यीशु के बलिदान को याद करते हैं।
गुड फ्राइडे पर यीशु के बलिदान, दर्द और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम को स्मरण किया जाता है। इस दिन को ‘Holy फ्राइडे’, ‘ग्रेट फ्राइडे’ और ‘ब्लैक फ्राइडे’ के नामों से जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर (Easter 2026) मनाया जाएगा। आप भी ईसा मसीह के बलिदान और परोपकारों को याद करने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खास मैसेज भेज सकते हैं।
गुड फ्राइडे संदेश
क्रॉस पर चढ़कर भी यीशु मुस्कुराए थे। उनकी तरह हम भी कठिनाइयों में मुस्कुराना सीखें।
गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes
आज यीशु के बलिदान को नमन करते हुए, हम सब से प्रेम और करुणा का वादा करें।
Good friday wishes for friends
ना बदले की भावना,
ना क्रोध का स्वर,
बल्कि प्रेम और क्षमा की मिसाल बनकर
प्रभु ने जीवन जीने की राह दिखा दी।
गुड फ्राइडे पर विनम्र श्रद्धांजलि।
प्रभु यीशु को ऐसे करें याद
वो दिन था जब सूली पर प्रेम लटका था और दुनिया सोच रही थी — ये अंत है। पर वही तो शुरुआत थी…प्रेम, क्षमा और उद्धार की।गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु को नमन।
गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes
यीशु ने पूरे संसार के पापों का बोझ अपने कंधों पर लिया। उनकी भक्ति में हम सब मजबूत बनें।
प्रभु यीशु को ऐसे करें याद
जिसने कांटों का ताज पहनकर, दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया, उसी मसीहा को आज याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे पर प्रभु को कोटि-कोटि प्रणाम।
गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes
गुड फ्राइडे की इस पावन बेला में आपके जीवन में शांति, प्रेम और खुशियां बनी रहें।
गुड फ्राइडे पर भेजें ऐसे संदेश
प्रभु यीशु के चरणों की धूल हैं हम, प्रेम और त्याग के फूल हैं हम, चलो आज प्रण लेंउनकी राहों पर चलने का ।गुड फ्राइडे पर आध्यात्मिक श्रद्धांजलि।
गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes
आज के दिन क्रॉस को देखकर सीखें कि दर्द के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
गुड फ्राइडे के लिए सबसे अच्छा ग्रीटिंग
जिसने हमें सिखाया, दुश्मनों से भी प्रेम करो,उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। उस प्रभु यीशु के बलिदान को शत-शत नमन। गुड फ्राइडे 2026
गुड फ्राइडे पर विश कैसे करें?
यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। गुड फ्राइडे।
हैप्पी गुड फ्राइडे इमेजेज
पाप से क्षमा, दुख से शांति, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें…यही है गुड फ्राइडे का संदेश। गुड फ्राइडे की प्रार्थनाओं सहित शुभकामनाएं।
यीशु गुड फ्राइडे कोट्स
यीशु ने कहा था क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते जो कर रहे हैं। आज इस संदेश को याद करें।
गुड फ्राइडे के लिए प्रेरणादायक स्टेटस
ना सोना साथ जाएगा, ना दौलत काम आएगी, प्रभु का दिया प्रेम ही अंत तक साथ रहेगा। गुड फ्राइडे 2026 — प्रभु यीशु को याद करें।
Blessed Good Friday wishes
सूली पर चढ़कर भी यीशु ने हमें क्षमा सिखाई। इस गुड फ्राइडे पर हम सब क्षमा करना सीखें।
Good friday wishes and prayers
शिकायत नहीं करूं किसी दर्द से, जो ईश्वर हंसते-हंसते सूली चढ़ गया, उससे हम क्या शिकवा करें? गुड फ्राइडे की पावन स्मृति में प्रणाम।
दोस्तों को भेजने के लिए गुड फ्राइडे कोट्स Good Friday Quotes for friends
मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास ईश्वर से कभी न हटे। यह गुड फ्राइडे आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आए।
यीशु गुड फ्राइडे कोट्स Good Friday Quotes from bible
उसने ना कोई शिकायत की, ना किसी से नफरत,बस सबका पाप अपने सिर लिया...ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु। यह दिन उन्हीं को समर्पित है। गुड फ्राइडे पर नमन।
गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes
क्रूस पर यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के असीम प्रेम की याद दिलाता रहे। गुड फ्राइडे 2026
प्रभु यीशु का वचन
यीशु ने कहा था क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते जो कर रहे हैं। आज इस संदेश को याद करें।
यीशु गुड फ्राइडे कोट्स
गुड फ्राइडे संदेश
क्रॉस पर चढ़कर भी यीशु मुस्कुराए थे। उनकी तरह हम भी कठिनाइयों में मुस्कुराना सीखें।