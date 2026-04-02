ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए गुड फ्राइडे का दिन बेहद खास होता है। यह हर साल ईस्टर से दो दिन पहले, शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में गुड फ्राइडे में 3 अप्रैल को है। इसके लिए गिरजाघरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। समाज के लोग उपवास और मौन रखकर यीशु के बलिदान को याद करते हैं।

गुड फ्राइडे पर यीशु के बलिदान, दर्द और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम को स्मरण किया जाता है। इस दिन को ‘Holy फ्राइडे’, ‘ग्रेट फ्राइडे’ और ‘ब्‍लैक फ्राइडे’ के नामों से जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर (Easter 2026) मनाया जाएगा। आप भी ईसा मसीह के बलिदान और परोपकारों को याद करने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खास मैसेज भेज सकते हैं।

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Live Updates
10:55 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे संदेश

क्रॉस पर चढ़कर भी यीशु मुस्कुराए थे। उनकी तरह हम भी कठिनाइयों में मुस्कुराना सीखें।

10:15 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes

आज यीशु के बलिदान को नमन करते हुए, हम सब से प्रेम और करुणा का वादा करें।

10:03 (IST) 3 Apr 2026

Good friday wishes for friends

ना बदले की भावना,

ना क्रोध का स्वर,

बल्कि प्रेम और क्षमा की मिसाल बनकर

प्रभु ने जीवन जीने की राह दिखा दी।

गुड फ्राइडे पर विनम्र श्रद्धांजलि।

09:30 (IST) 3 Apr 2026

प्रभु यीशु को ऐसे करें याद

वो दिन था जब सूली पर प्रेम लटका था और दुनिया सोच रही थी — ये अंत है। पर वही तो शुरुआत थी…प्रेम, क्षमा और उद्धार की।गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु को नमन।

08:29 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes

यीशु ने पूरे संसार के पापों का बोझ अपने कंधों पर लिया। उनकी भक्ति में हम सब मजबूत बनें।

07:37 (IST) 3 Apr 2026

प्रभु यीशु को ऐसे करें याद

जिसने कांटों का ताज पहनकर, दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया, उसी मसीहा को आज याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे पर प्रभु को कोटि-कोटि प्रणाम।

06:35 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes

गुड फ्राइडे की इस पावन बेला में आपके जीवन में शांति, प्रेम और खुशियां बनी रहें।

05:33 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे पर भेजें ऐसे संदेश

प्रभु यीशु के चरणों की धूल हैं हम, प्रेम और त्याग के फूल हैं हम, चलो आज प्रण लेंउनकी राहों पर चलने का ।गुड फ्राइडे पर आध्यात्मिक श्रद्धांजलि।

04:31 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes

आज के दिन क्रॉस को देखकर सीखें कि दर्द के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।

03:29 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए सबसे अच्छा ग्रीटिंग

जिसने हमें सिखाया, दुश्मनों से भी प्रेम करो,उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। उस प्रभु यीशु के बलिदान को शत-शत नमन। गुड फ्राइडे 2026

02:38 (IST) 3 Apr 2026

गुड फ्राइडे पर विश कैसे करें?

यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। गुड फ्राइडे।

01:25 (IST) 3 Apr 2026

हैप्पी गुड फ्राइडे इमेजेज

पाप से क्षमा, दुख से शांति, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें…यही है गुड फ्राइडे का संदेश। गुड फ्राइडे की प्रार्थनाओं सहित शुभकामनाएं।

00:24 (IST) 3 Apr 2026

यीशु गुड फ्राइडे कोट्स

यीशु ने कहा था क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते जो कर रहे हैं। आज इस संदेश को याद करें।

23:28 (IST) 2 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए प्रेरणादायक स्टेटस

ना सोना साथ जाएगा, ना दौलत काम आएगी, प्रभु का दिया प्रेम ही अंत तक साथ रहेगा। गुड फ्राइडे 2026 — प्रभु यीशु को याद करें।

22:36 (IST) 2 Apr 2026

Blessed Good Friday wishes

सूली पर चढ़कर भी यीशु ने हमें क्षमा सिखाई। इस गुड फ्राइडे पर हम सब क्षमा करना सीखें।

21:26 (IST) 2 Apr 2026

Good friday wishes and prayers

शिकायत नहीं करूं किसी दर्द से, जो ईश्वर हंसते-हंसते सूली चढ़ गया, उससे हम क्या शिकवा करें? गुड फ्राइडे की पावन स्मृति में प्रणाम।

20:36 (IST) 2 Apr 2026

दोस्तों को भेजने के लिए गुड फ्राइडे कोट्स Good Friday Quotes for friends

मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास ईश्वर से कभी न हटे। यह गुड फ्राइडे आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आए।

19:34 (IST) 2 Apr 2026

यीशु गुड फ्राइडे कोट्स Good Friday Quotes from bible

उसने ना कोई शिकायत की, ना किसी से नफरत,बस सबका पाप अपने सिर लिया...ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु। यह दिन उन्हीं को समर्पित है। गुड फ्राइडे पर नमन।

18:32 (IST) 2 Apr 2026

गुड फ्राइडे के लिए संदेश Short Good Friday Quotes

क्रूस पर यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के असीम प्रेम की याद दिलाता रहे। गुड फ्राइडे 2026

17:41 (IST) 2 Apr 2026

प्रभु यीशु का वचन

यीशु ने कहा था क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते जो कर रहे हैं। आज इस संदेश को याद करें।

17:31 (IST) 2 Apr 2026

यीशु गुड फ्राइडे कोट्स

17:26 (IST) 2 Apr 2026

गुड फ्राइडे संदेश

क्रॉस पर चढ़कर भी यीशु मुस्कुराए थे। उनकी तरह हम भी कठिनाइयों में मुस्कुराना सीखें।