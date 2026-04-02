Good Friday 2026 Date & History: ‘गुड फ्राइडे’ को त्याग, क्षमा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे ‘Holy फ्राइडे’ और ‘ग्रेट फ्राइडे’ के नामों से भी जाना जाता है। इसे कुछ लोग इसे ‘ब्‍लैक फ्राइडे’ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह वो दिन है जब प्रभु यीशु (जीसस क्राइस्ट) ने मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दिन लोग उपवास रखते हैं। मौन रहते हैं और ध्यान करते हैं।

प्रभु यीशु ने लोगों को प्रेम, क्षमा और बलिदान के जरिए लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने का काम किया था। ये दिन दुखद होने के साथ-साथ उद्धार और आशा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर (Easter 2026) के नाम से जाना जाता है। आइए जानें कब है गुड फ्राइडे, क्यों मनाया जाता है यह दिन और इससे जुड़े कुछ खास किस्से।

कब है गुड फ्राइडे?

गुड फ्राईडे ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में यह 3 अप्रैल को पड़ रहा है। इस दिन दुनियाभर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं।

क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे?

ऐसा बताया जाता है कि यीशु मसीह को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद यहूदी शासकों ने सूली पर चढ़ा दिया था। गुड फ्राइडे का दिन उसी दिन को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन शुक्रवार था। इसलिए इस शुक्रवार यानि फ्राइडे को ‘गुड फ्राइडे’ कहते हैं।

गुड फ्राइडे का दिलचस्प इतिहास

मान्यताओं के अनुसार प्रभु ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया। यह बात बुरे लोगों को हजम नहीं हुई। फिर उन्होंने ईसा मसीह के विरुद्ध अफवाह फैलानी शुरू कर दी।

इन आरोपों के कारण प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में यह भी बताया गया है कि लगभग 6 घंटे तक ईसा मसीह को कीलों से ठोका गया था और फिर उन्हें लटकाया गया था। ईसाई मान्यता के अनुसार, यीशु का यह बलिदान ही मानवता को नया जीवन देता है।