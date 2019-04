Good Friday 2019 Wishes, Images, Quotes: गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर दोस्तों को ये बेहतरीन मैसेज, कोट्स, ग्रीटिंग्स और फोटोज भेजकर करें विश

Good Friday 2019 Images, Quotes, Status, Messages: गुड फ्राइडे हर साल अप्रैल या मई में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह की याद में गुड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान यीशु को क्रॉस पर लटकाया गया था। ईसाई धर्म के लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दिन सारे ईसाई चर्च में जाते हैं और भगवान यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं। साथ ही उनके लिए अपनी भक्ति-भाव दिखाने के लिए उपवास भी रखते हैं। लोग इस दौरान शाकाहारी खाना खाते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज, कोट्स और इमेजेज भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं।

Good Friday… Way of the Cross. Fasting and abstinence…. Examine conscience. Have a really blessed day

Good Friday 2019

प्रभु यीशू के चरणों की धुल है हम,

प्रभु के लिए सारे फूल है हम,

इन्ही फूलों को बचाने, बघिचे को सजाने,

हमारे पापो को प्रभु ने अपनाया,

मनुष्य को ईशवरता का पाठ पड़ाया….

दिन गुड फ्राइडे का आज पवित्र है आया।।

Good Friday 2019

जरा सा मुस्कुरा देना गुड फ्राइडे का दिन है

शिकवे दिल से भुला देना, गुड फ्राइडे का दिन है

नेकी से नेकी की दुआ करना खुदा से हर वक़्त…

दुआ देना, दुआ लेना गुड फ्राइडे का दिन है।।

Good Friday 2019

प्रार्थना है कि भगवान आपके उपर

अपना प्यार, कृप्या और अपना आशीर्वाद

सदा आपके उपर बनाये रखेंगे…

आपको गुड फ्राइडे पवित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।।

Good Friday 2019

Praying that the Lord has you

in his loving & blesses you with his grace

in dis Holy Day

Good Friday 2019

अच्छा लगता है जब कोई आपको मिस करता है,

बेहतर लगता है जब कोई आपसे प्यार करता है,

लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई आपको नही भूलता… शुभ शुक्रवार।।

Good Friday 2019