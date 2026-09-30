गोलगप्पे खाने के शौकीन आपको हर घर में मिल जाएंगे। बाजार में मिलने वाली पानी पूरी का स्वाद भले ही हमें बहुत अच्छा लगता हो लेकिन कई बार वो सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ऐसे में आप घर पर ही एक-दो नहीं बल्कि 6 तरीके से पानी पुरी का फ्लेवर पानी बना सकते हैं। कभी तीखा पानी खाने का मन करता है, तो कभी खट्टा-मीठा स्वाद ज्यादा पसंद आता है।

ऐसे में अगर घर पर पानीपुरी बन रही है तो इस बार एक ही पानी तैयार करने के बजाय कुछ अलग फ्लेवर ट्राई किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए बाजार से बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत भी नहीं है। घर में रखे पुदीना, नींबू, इमली, कच्चा आम और रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ मसालों से पानीपुरी के लिए अलग-अलग फ्लेवर का पानी तैयार किया जा सकता है।

काम को आसान करने के लिए सबसे करें ये काम

छह तरह के पानी बनाने के लिए हर बार अलग से मसाले पीसने की जरूरत नहीं है। इससे आपका काम ही बढ़ेगा। ऐसे में स्मार्ट वर्क करते हुए पहले एक चटपटा बेस तैयार कर लें। फिर उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अपनी पसंद का फ्लेवर मिलाएं।

इसके लिए भुना जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा साधारण नमक, चाट मसाला और जरूरत के हिसाब से लाल मिर्च लें। इसमें पुदीना और हरा धनिया पीसकर मिला सकते हैं। अब इस मसाले को ठंडे पानी में घोल लें।

इस बेस पानी को छह हिस्सों में बांट लें। अब हर हिस्से में अलग चीज मिलाकर छह तरह का स्वाद तैयार किया जा सकता है।

पुदीना-नींबू पानी

सबसे पहले आप पुदीना-नींबू पानी बना सकते हैं। अगर आपको पानीपुरी में फ्रेश और खट्टा स्वाद पसंद है तो पुदीना-नींबू वाला पानी ट्राई करें। बेस पानी में पुदीने का पेस्ट और नींबू का रस मिलाएं। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं। नींबू कितना डालना है, यह अपने स्वाद के हिसाब से तय करें। ज्यादा खट्टा पसंद करने वाले इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसे कुछ देर ठंडा करके सर्व करें।

इमली-खजूर का खट्टा-मीठा पानी

पानीपुरी में मीठा और खट्टा स्वाद पसंद करने वालों के लिए यह फ्लेवर अलग हो सकता है। इमली का गूदा और खजूर का पेस्ट पानी में मिलाएं। अब इसमें थोड़ा काला नमक और भुना जीरा डालें। इसमें तीखापन बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इमली की खटास और खजूर की मिठास का संतुलन ही इस पानी का स्वाद खास बनाता है।

कच्चे आम का चटपटा पानी

सीजन के समय जब कच्चा आम उपलब्ध हो और उसकी खटास पसंद है तो इससे भी पानीपुरी का एक अलग फ्लेवर तैयार किया जा सकता है। कच्चे आम को नरम होने तक पकाकर उसका गूदा निकाल लें। इसे पुदीना, हरा धनिया, काला नमक और भुने जीरे के साथ पीस लें। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाएं। कच्चे आम में पहले से खटास होती है, इसलिए इसमें नींबू कम डालें या जरूरत के हिसाब से बिल्कुल न डालें।

लहसुन-मिर्च वाला तीखा पानी

जो लोग पानीपुरी में तेज चटकारा पसंद करते हैं, उनके लिए लहसुन और हरी मिर्च वाला पानी बनाया जा सकता है। लहसुन की कुछ कलियां हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा हरा धनिया के साथ पीस लें। इसे बेस पानी में मिलाकर काला नमक और भुना जीरा डालें। लहसुन और हरी मिर्च दोनों का स्वाद तेज होता है, इसलिए शुरुआत कम मात्रा से करें और जरूरत के हिसाब से बढ़ाएं।

देसी जीरा-हींग पानी

बहुत ज्यादा खट्टा, मीठा या तीखा पानी पसंद नहीं है तो जीरा-हींग वाला फ्लेवर आजमा सकते हैं। भुने जीरे को हल्का दरदरा कूटकर पानी में डालें। इसमें चुटकी भर हींग, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। इसका स्वाद मसालेदार जरूर होगा, लेकिन बाकी फ्लेवर की तरह बहुत तेज नहीं। इसलिए इसे साधारण लेकिन चटपटा पानी पसंद करने वाले लोग ट्राई कर सकते हैं।

जलजीरा-इमली वाला पानी

पानीपुरी के लिए जलजीरा वाला पानी भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठंडे पानी में भुना जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, पुदीना और थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। अगर इसमें हल्की खटास और बढ़ानी है तो थोड़ा इमली का गूदा भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर ठंडा होने दें और फिर पानीपुरी के साथ परोसें।