सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बार-बार नया सोना खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर आप भी रोजाना में सोने की चेन पहनते हैं तो उसे सुरक्षित रखने, टूटने से बचाने या फिर चमक को फीका होने से बचाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सोना (Gold) जंग नहीं खाता, लेकिन यह मुलायम धातु (Soft Metal) है। इसलिए कई बार रोजमर्रा के इस्तेमाल में चेन पर खरोंच, डेंट, धूल, पसीना और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का असर पड़ सकता है। चेन कितने दिन तक नई जैसी लगेगी या सुरक्षित लगेगी यह केवल कैरेट पर नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल, रखरखाव और स्टोरेज के तरीके पर भी निर्भर करता है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पसंदीदा गोल्ड चेन को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

गोल्ड की चेन पहनते हैं तो इन गलितयों को करने से बचें

चेन पहनकर सोना या एक्सरसाइज करना

अगर आप सोते समय या एक्सरसाइज करते समय भी सोने की चेन पहने रहते हैं तो कुछ सावधानियां बरतें। चेन तकिए या कपड़ों में फंस सकती है। लगातार दबाव से लिंक (Links) कमजोर हो सकते हैं। जिम या खेल के दौरान खिंचाव से चेन मुड़ या टूट सकती है।

परफ्यूम, हेयर स्प्रे और लोशन लगाने के तुरंत बाद चेन पहनना

कई लोग परफ्यूम, हेयर स्प्रे और लोशन लगाने के तुरंत बाद चेन पहन लेते हैं। इस गलती से बचना चाहिए। कॉस्मेटिक्स में मौजूद केमिकल्स चेन की चमक फीकी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पहले स्किनकेयर और परफ्यूम लगाएं, फिर कुछ मिनट बाद ज्वेलरी पहनें।

नहाते या स्विमिंग पूल में चेन पहनना

अगर आप नहाते समय या स्विमिंग पूल में जाते समय भी चेन पहनते हैं तो सावधानी बरतें। साबुन और शैंपू की परत चेन की चमक कम कर सकती है। स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन कई बार गोल्ड पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए चेन की सफाई पर ध्यान दें।

चेन को दूसरी ज्वेलरी के साथ एक ही डिब्बे में रख देना

यह गलती करते हैं तो इसे सुधारने की जरूरत है। दूसरी ज्वेलरी से रगड़ लगने पर खरोंच पड़ सकती है। वहीं पतली चेन आसानी से उलझ जाती है। हर चेन को अलग पाउच या अलग कम्पार्टमेंट में रखना बेहतर होता है।

चेन को महीनों तक साफ न करना

अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो चेन को पहने तो रहते हैं लेकिन उसे उतारकर महीनों तक साफ नहीं करते हैं तो इससे भी चेन की चमक फीकी पड़ सकती है। धूल, पसीना और तेल जमा होता रहता है। इससे चेन फीकी दिख सकती है। समय-समय पर इसे साफ करते रहें।

ब्रश या केमिकल क्लीनर का इस्तेमाल

कई बार जल्दबाजी में चेन को साफ करने के लिए कोई भी हार्ड ब्रश या केमिकल वाला क्लीनर इस्तेमाल कर लेते हैं। यह भी चेन के लिए असुरक्षित है। हार्ड ब्रश से महीन खरोंच आ सकती हैं। ब्लीच, अमोनिया या तेज केमिकल्स का गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है।