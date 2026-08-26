खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग महंगे से महंगे स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक, न जाने क्या-क्या आजमाते हैं। लेकिन कई बार हमारे घर की दादी-नानी कुछ ऐसी चीजें बता जाती हैं, जो सालों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रही थी। हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट नीपा अशरम ने भी अपनी नानी से सीखे ऐसे ही 5 टिप्स शेयर किए, जिन्हें वह स्किन के लिए फायदेमंद मानती हैं।

इनमें घी, केला, अरंडी का तेल, आंवला पाउडर और पानी शामिल हैं। हालांकि, क्या इन चीजों से वाकई स्किन में ग्लो आता है? या फिर इनके फायदे को लेकर कुछ गलतफहमियां भी हैं? जब इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने KIMS Hospitals, Thane की चीफ डायटीशियन डीटी अमरीन शेख से बात कि तो उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं।

घी को बताया ‘इंटरनल मॉइस्चराइजर’

नीपा ने बताया रोजाना घी खाने से शरीर को अंदर से नमी मिलती है और इसका असर स्किन पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इसे ‘इंटरनल मॉइस्चराइजर’ कहना थोड़ा भ्रामक हो सकता है। घी में मौजूद हेल्दी फैट्स स्किन बैरियर को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं और संतुलित डाइट का हिस्सा होने पर ड्राईनेस से बचाने में हेल्प कर सकते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा घी खाने से स्किन ज्यादा ग्लो करने लगेगी। जरूरत से ज्यादा घी लेने पर कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है और मेटाबॉलिक हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए खाने में सीमित मात्रा में घी लेना बेहतर है।

रोजाना केला खाने की सलाह

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि उनकी नानी चमकती त्वचा के लिए रोजना एक केला खाने की सलाह देती थीं। केले में पोटैशियम समेत कई पोषक तत्व होते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हेल्दी स्किन के लिए सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट्स लगाना काफी नहीं है। आपकी डाइट और गट हेल्थ से भी इसका कनेक्शन है। इसलिए केला संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिर्फ केला खाने से ग्लोइंग स्किन की गारंटी नहीं मिलती।

चेहरे पर अरंडी का तेल लगाना कितना सही?

अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए यह स्किन पर नमी को लॉक करने में मदद कर सकता है। नीपा ने बताया कि वह करीब एक साल से इसे चेहरे पर इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें स्किन की हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस में फर्क महसूस हुआ।

हालांकि, यह हर किसी की स्किन के लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन वालों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह कुछ लोगों में पोर्स क्लॉग कर सकता है। चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है।

आंवला पाउडर और विटामिन C

आंवला विटामिन C का अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। विटामिन C शरीर में कोलेजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्किन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है।

लेकिन आंवला को ही ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट मान लेना सही नहीं होगा। शरीर विटामिन C और दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह करता है, यह आपकी पूरी डाइट पर भी निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ आंवला शामिल करने के बजाय प्रोटीन, फल, सब्जियों और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों वाली संतुलित डाइट लेना ज्यादा जरूरी है।

क्या रोज 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना जरूरी है?

अच्छी स्किन के लिए शरीर का हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए रोज तीन लीटर से ज्यादा पानी पीना जरूरी नहीं है। पानी की जरूरत शरीर के आकार, मौसम और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, कई लोगों के लिए करीब 2 से 2.5 लीटर तरल पदार्थ रोजाना पर्याप्त हो सकता है। वहीं जरूरत व्यक्ति और परिस्थिति के हिसाब से बदलती है। सिर्फ स्किन में ग्लो लाने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी पीना जरूरी नहीं है। प्यास, मौसम और एक्टिविटी लेवल को ध्यान में रखकर पर्याप्त पानी पीना ज्यादा सही तरीका है।

तो क्या इन नानी के नुस्खों से आएगा स्किन में ग्लो?

एक्सपर्ट की बातों से साफ है कि घी, केला, आंवला और पर्याप्त पानी जैसी चीजें ओवरऑल हेल्थ और स्किन हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज अकेले ग्लोइंग स्किन का जादुई इलाज नहीं है। वहीं, चेहरे पर कैस्टर ऑयल लगाने का फैसला अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।

अच्छी स्किन के लिए संतुलित डाइट, पर्याप्त हाइड्रेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है। किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह आपकी जरूरत और स्किन टाइप के लिए सही है या नहीं।

DISCLAIMER: यह आर्टिकल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट से की गई बातचीत की राय पर आधारित है। किसी भी नई डाइट या स्किन केयर रूटीन को शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।