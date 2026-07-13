Glasses Cleaning Common Mistakes: कई बार आपने देखा होगा कि बिना हाथ लगाए भी चश्मे के लेंस बार-बार धुंधले हो जाते हैं। चश्मा पहनने वाले लोगों के साथ यह समस्या काफी देखने को मिलती है। इसके पीछे सफाई के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या होती है, तो गलतियों को पहचानकर चश्मे के लेंस को लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है।

चश्मे में बार-बार धुंधला दिखने का कारण

चश्मे के लेंस को साफ करने के बाद भी कई बार धुंधलापन नहीं जाता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। धूल, उंगलियों के निशान, नमी, गलत तरीके से सफाई और चश्मा रखने का गलत तरीका इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है।

सूखे शीशे को रगड़ना

धूल लगे या सूखे चश्मे के लेंस को रगड़ने से उस पर छोटे-छोटे स्क्रैच पड़ सकते हैं। जिससे शीशा धुंधला नजर आ सकता है। इसलिए हमेशा क्लीनर से चश्मे के लेंस को साफ करें।

नियमित सफाई न करना

अगर आपको नियमित रूप से चश्मे साफ करने की आदत नहीं है, तो यह शीशे की गंदगी को बढ़ा सकती है। यही वजह है कि लेंस बार-बार धुंधला हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से चश्मे की सफाई करें और उसे पहनने के बाद सही जगह पर रखें।

लेंस पर बार-बार छूना

जाने-अनजाने में कई बार हम चश्मे के लेंस को बार-बार छूते हैं। जिसकी वजह से लेंस पर उंगलियों के निशान और धुंधलापन नजर आ सकता है। इसलिए चश्मे के लेंस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे बार-बार छूने से बचें।

चश्मे को रखने का तरीका

कई बार हम चश्मे को उसके कवर में रखने की जगह इधर-उधर यूं ही रख देते हैं। ऐसा करने से लेंस पर धूल और नमी जम सकती है। इस वजह से भी चश्मे के शीशे धुंधले दिख सकते हैं। इसलिए हमेशा चश्मे को कवर में रखें ताकि उसे टूटने या खराब होने से बचाया जा सके।

गलत कपड़े का इस्तेमाल

चश्मे के लेंस या शीशे बहुत ही नाजुक होते हैं, जिस पर स्क्रैच या कोई भी निशान आसानी से लग सकते हैं। ऐसे में किसी भी कपड़े से चश्मे को साफ करने पर लेंस में धुंध आ सकती है, जिसे साफ करने में मुश्किल होती है। इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें।

क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिम्मेदार

अगर आप चश्मे को साफ करने के लिए केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह लेंस को खराब कर सकता है। इसके लिए हमेशा हल्के और लिक्विड लेंस क्लीनर का इस्तेमाल करें। जिससे लेंस साफ करने में आसानी होती है और उसपर दाग-धब्बे कम करने में मदद मिल सकती है।

चश्मे की सफाई के दौरान सही कपड़ा, क्लीनर और सही तरीका अपनाने से लेंस को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है। इन छोटी-छोटी गलतियों से बचकर चश्मे के लेंस को साफ करने में मदद मिल सकती है।