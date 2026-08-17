अचार हो, जैम हो या फिर मसालों का जार, कई बार उसका ढक्कन इतना टाइट हो जाता है कि खोलते-खोलते हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता है। ऐसे में कुछ लोग जाम ढक्कन को खोलने में पूरी ताकत लगा देते हैं। कोई-कोई तो चाकू या किसी नुकीली चीज से भी ढक्कन खोलने की कोशिश करता है, जिससे चोट लगने या कांच टूटने का भी डर रहता है।

ऐसे में यहां बताए तरीके आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो अगली बार जोर लगाने के बजाय ये आसान तरीके आजमाकर देखें। सही ग्रिप बनाने या ढक्कन के आसपास फंसी पकड़ को हल्का करने से जार खोलना आसान हो सकता है। ये तरीके आपके काम आ सकते हैं।

गर्म पानी का इस्तेमाल करें

अगर जार का ढक्कन मेटल का है और बहुत टाइट हो गया है, तो गर्म पानी की मदद ली जा सकती है। यह तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा उबलता हुआ न हो। फिर जार को सीधा पकड़ें और सिर्फ ढक्कन वाले हिस्से को कुछ सेकंड के लिए गर्म पानी के संपर्क में रखें।

इसके बाद कपड़े या किचन टॉवल से ढक्कन को पकड़कर खोलने की कोशिश करें। गर्म होने पर मेटल का ढक्कन थोड़ा फैल सकता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ने और उसे खोलने में मदद मिल सकती है। इस तरीके को अपनाने में यह सावधानी जरूर रखें कि बहुत गर्म पानी में ठंडे कांच के जार को अचानक न डालें। तापमान में अचानक ज्यादा बदलाव से कांच को नुकसान पहुंच सकता है।

चम्मच के हैंडल से ढक्कन के किनारे को हल्के से थपथपाएं

अगर जार का ढक्कन लंबे समय से बंद है, तो उसके किनारों पर हल्का-सा दबाव या थपथपाना ढक्कन खोलने में मदद कर सकता है। इस ट्रिक को आजमाने के लिए सबसे पहले जार को किसी समतल और सेफ जगह पर रखें। फिर चम्मच के हैंडल से ढक्कन के चारों ओर हल्के हाथ से थपथपाएं। इस दौरान बहुत जोर से मारने की जरूरत नहीं है। फिर जार को अच्छी तरह पकड़कर ढक्कन खोलने की कोशिश करें। यह तरीका करते समय कांच के जार पर जोर से चोट न करें।

हाथ फिसल रहा है तो रबर बैंड लगाएं

कई बार असली समस्या ढक्कन का जाम होना नहीं, बल्कि हाथ का बार-बार फिसलना होता है। ऐसे में रबर बैंड काफी काम आ सकता है। ढक्कन के चारों ओर एक चौड़ा रबर बैंड लगाएं। ऐसा करने से इसे पकड़ना आसान हो जाएगा। अब जार को एक हाथ से मजबूती से पकड़ें और दूसरे हाथ से ढक्कन को घुमाएं। अगर रबर बैंड न हो तो सूखा किचन टॉवल या रबर वाले किचन ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ढक्कन को बार-बार जाम होने से कैसे बचाएं?

जार खोलने की परेशानी से बचने के लिए उसे इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखा जा सकता है। जार और ढक्कन के किनारों को साफ रखें। कोई चिपचिपी चीज भरते समय ध्यान रखें कि वह ढक्कन की थ्रेड या किनारों पर ज्यादा न लगे। जार को बंद करने से पहले उसका मुंह और ढक्कन सूखा हो। ढक्कन को जरूरत से ज्यादा कसकर बंद न करें। लंबे समय तक रखे जार को खोलने से पहले सीधे जोर लगाने के बजाय पहले उसकी ग्रिप बेहतर बनाने की कोशिश करें।