घर की सजावट में अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो कम मेहनत में ज्यादा खूबसूरती दे, तो वॉटर प्लांट्स यानी पानी में उगने वाले पौधे एक बेहतरीन विकल्प हैं। खास बात यह है कि इन्हें मिट्टी की जरूरत नहीं होती और ये कांच के जार में बेहद आकर्षक लगते हैं। इन पौधों की जड़ों को साफ पानी में बढ़ते देखना भी एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य देता है। आजकल मिनिमल और इको-फ्रेंडली होम डेकोर का ट्रेंड बढ़ रहा है, और ऐसे में ग्लास जार में वॉटर प्लांट्स घर, ऑफिस या बालकनी की शोभा बढ़ाने का आसान तरीका बन चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जिन्हें आप आसानी से पानी में उगा सकते हैं।

लकी बैंबू

लकी बैंबू सबसे लोकप्रिय वॉटर प्लांट्स में से एक है। इसकी हरी, सीधी डंठलें इसे एक मॉडर्न और पॉजिटिव लुक देती हैं। यह पौधा कम रोशनी में भी आसानी से बढ़ता है और इसे सिर्फ समय-समय पर पानी बदलने की जरूरत होती है। इसे लिविंग रूम या ऑफिस डेस्क पर रखना शुभ माना जाता है।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को पानी में उगाना बेहद आसान है। इसकी एक कटिंग को पानी में डालते ही कुछ ही दिनों में जड़ें निकलने लगती हैं। दिल के आकार की हरी पत्तियां और बेल जैसा आकार इसे ग्लास जार में बहुत आकर्षक बनाते हैं। यह कम रोशनी में भी अच्छी तरह बढ़ता है।

फिलोडेंड्रॉन

फिलोडेंड्रॉन अपनी चमकदार और घनी पत्तियों के लिए जाना जाता है। यह पौधा पानी में भी आसानी से बढ़ जाता है और जड़ों के साथ एक खूबसूरत विजुअल इफेक्ट देता है। यह मॉडर्न इंटीरियर डेकोर के लिए एक परफेक्ट विकल्प है और इसे इंडायरेक्ट लाइट में रखना चाहिए।

स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट अपनी लंबी, धारियों वाली पत्तियों और छोटे ‘बेबी प्लांट्स’के लिए मशहूर है। इसके ऑफसेट्स को पानी में रखकर आसानी से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। यह बहुत ही मजबूत और कम देखभाल वाला पौधा है।

पीस लिली

पीस लिली एक एलीगेंट और क्लासिक हाउसप्लांट है, जिसे सही देखभाल के साथ पानी में भी उगाया जा सकता है। इसकी हरी पत्तियां और सफेद फूल घर को रॉयल और शांत लुक देते हैं। ग्लास जार में इसकी जड़ें देखना बेहद सुंदर लगता है।

इंग्लिश आइवी

इंग्लिश आइवी एक बेलदार पौधा है जो कांच के जार में बहुत सुंदर कैस्केडिंग इफेक्ट देता है। यह आसानी से पानी में जड़ पकड़ लेता है और कम रोशनी में भी अच्छी तरह बढ़ता है। इसे शेल्फ, हैंगिंग जार या विंडो साइड पर रखा जा सकता है।

सिंगोनियम

सिंगोनियम एक रंग-बिरंगा और आकर्षक पौधा है, जिसकी पत्तियां हरे, क्रीम और गुलाबी रंग में होती हैं। यह छोटा और कॉम्पैक्ट पौधा है, जो जार में बेहद आकर्षक दिखता है। यह पानी में आसानी से जड़ें बना लेता है और होम डेकोर को एक फ्रेश टच देता है।

Also Read

बारिश के मौसम में खूब फलते-फूलते हैं ये 8 औषधीय पौधे, घर पर लगाएं, सालभर मिलेगा फायदा