आजकल मॉडर्न घरों में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश बाथरूम लोग बनवाते हैं। लेकिन कई बार जगह की कमी के कारण बाथरूम का आकार छोटा हो जाता है। ऐसे में जरूरी सामान को व्यवस्थित रखना और बाथरूम को साफ-सुथरा व खुला दिखाना चुनौती बन जाता है। हालांकि, कुछ स्मार्ट डिजाइन आइडिया और छोटे-छोटे बदलावों की मदद से आप कम जगह वाले बाथरूम को भी अधिक व्यवस्थित, बड़ा और आकर्षक बना सकते हैं।

आप इन पांच बदलाव की मदद से अपने छोटे बाथरूम को लग्जरी और प्रीमियम लुक देने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ा दिखाने में भी मदद कर सकते हैं।

1- वॉल-माउंटेड कैबिनेट

अगर आपका बाथरूम छोटा है तो उसमें वॉल-माउंटेड कैबिनेट लगवा सकते हैं। यह कैबिनेट दीवार पर लगती है और नीचे की जगह खाली रहती है। इससे फर्श ज्यादा दिखाई देता है, जिससे बाथरूम बड़ा लगता है। सफेद या हल्के रंग की फ्लोटिंग कैबिनेट छोटे बाथरूम के लिए अच्छा माने जाते हैं। इसमें आप जरूरत का सामान आसानी से रख सकते हैं।

2- पेंट

कैबिनेट के बाद बाथरूम को सही रंगों के पेंट की मदद से बड़ा और खुला दिखाया जा सकता है। छोटे बाथरूम में सफेद, क्रीम, बेज, हल्का ग्रे या पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्के रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे बाथरूम खुला और बड़ा नजर आता है।

3- शीशे से बदलें लुक

सिर्फ एक शीशा आपके पूरे बाथरूम का लुक बदल सकता है। छोटे बाथरूम में एक बड़ा मिरर लगाने से कमरा खुला-खुला महसूस होता है। इसे आप वॉशबेसिन के ऊपर वाली दीवार पर लगवा सकते हैं। जितनी बड़ी दीवार है उतना बड़ा शीशा लगवाएं। इसके अलावा आप शीशे के पीछे एलईडी लाइट्स लगवा सकते हैं, जिन्हें ऑन करने पर बाथरूम और भी आकर्षक नजर आता है।

4- लाइटिंग से दें प्रीमियम लुक

छोटा बाथरूम हो या कमरा इसमें लाइटिंग अहम भूमिका निभाती है। छोटे बाथरूम में सिर्फ एक बल्ब लगाने की बजाए LED लाइट्स, मिरर बैकलाइट या वार्म व्हाइट लाइटिंग का इस्तेमाल करें। अच्छी रोशनी बाथरूम को चमकदार, खुला और अधिक लग्जरी लुक देती है।

5- ग्लास शॉवर पार्टिशन

अगर आपके बाथरूम में शॉवर एरिया है, तो मोटे पर्दों की जगह ट्रांसपेरेंट ग्लास पार्टिशन लगवाएं। इससे बाथरूम एक जैसा दिखाई देगा और जगह खुली हुई नजर आएगी। साथ ही यह मॉडर्न लुक भी देता है।

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