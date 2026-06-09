हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत लगे और जब भी कोई घर पर आए, तो उसकी सजावट की तारीफ करे। इसके लिए लोग महंगे-महंगे डेकोरेटिव आइटम का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने पूरे कमरे का लुक बदल सकते हैं। खासकर बेडरूम को और भी खूबसूरत और स्टाइलिश बना सकते हैं। आप अपने बेडरूम को उसकी दीवारों से मॉडर्न लुक दे सकते हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने में दीवारों का काफी बड़ा योगदान होता है। साधारण पेंट की तुलना में टेक्सचर वॉल टाइल्स दीवारों को अधिक आकर्षक, प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देती हैं।

आजकल लोग लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग एरिया और बाथरूम की तक की दीवारों पर भी अलग-अलग टेक्सचर वाली टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टाइल्स घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही दीवारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करती हैं। आइए जानते हैं बेडरूम को लग्जरी और मॉडर्न लुक देने के लिए किन-किन तरह का टेक्सचर वॉल टाइल्स डिजाइन चुन सकते हैं।

1- स्प्लिट-फेस नेचुरल स्लेट

स्प्लिट-फेस नेचुरल स्लेट एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर है, जिसे विशेष तरीके से काटकर उसकी सतह को खुरदरा और उभरा हुआ रखा जाता है। इसकी परतों को अलग करके ऐसा टेक्सचर तैयार किया जाता है, जिससे दीवार पर गहराई और थ्री-डायमेंशनल प्रभाव दिखाई देता है। बेड के पीछे की दीवार पर स्प्लिट-फेस नेचुरल स्लेट लगवाने से कमरे को प्रीमियम और लग्जरी लुक मिलता है।

2- नालीदार सिरेमिक टाइल्स

आप अपने बेडरूम के पीछे वाली दीवार पर नालीदार सिरेमिक टाइल्स लगवा सकते हैं। इन टाइल्स पर उभरी हुई रेखाएं बनी होती हैं, जिससे कमरा बेहद मॉडर्न और एलिगेंट नजर आता है। आप ऑफ-व्हाइट, बेज, सॉफ्ट ग्रे और आइवरी रंग की टाइल्स लगवा सकते हैं।

3- ज्यामितीय 3डी बेस-रिलीफ

बेडरूम को आधुनिक, स्टाइलिश और डिजाइनर लुक देने के लिए ज्यामितीय 3डी बेस-रिलीफ वॉल टाइल्स लगवा सकते हैं। इन टाइल्स में त्रिकोण, षट्कोण, डायमंड, वेव या अन्य ज्यामितीय पैटर्न हल्के उभार के साथ बने होते हैं, जो दीवार को एक आकर्षक कलात्मक रूम देते हैं।

4- मोरक्कन जेलिज टाइल्स

बेडरूम की बेडबोर्ड वॉल यानी बेड के पीछे की दीवार को आकर्षक, मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए मोरक्कन जेलिज टाइल्स लगवा सकते हैं। ये पारंपरिक मोरक्कन हस्तशिल्प से प्रेरित टाइल्स होती हैं। इनमें हर टाइल्स एक जैसी नहीं होती। हर टाइल में रंग, चमक और बनावट में हल्का अंतर होता है। इसी के चलते कमरा और भी अधिक प्रीमियम और लग्जरी नजर आता है।

5- कंक्रीट और सीमेंट टेक्सचर टाइल्स

मॉडर्न घरों में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली टाइल्स में से एक कंक्रीट और सीमेंट टेक्सचर टाइल्स भी है। इसका मैट फिनिश और रॉ लुक घर को स्टाइलिश और आकर्षक बनाता है। बेड के पीछे वाली दीवार पर आप ग्रे, ऐश टोन या चारकोल रंग वाली टाइल्स लगवा सकते हैं।

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