बालकनी घर का वह कोना होता है जहां लोग खाली समय में बैठकर सुकून के पल बिताना, योग, हल्की एक्सरसाइज या चाय पीना पसंद करते हैं। इसके साथ ही शाम के वक्त सूर्यास्त के नजारे का भी आनंद उठाते हैं। कई बार लोग अपनी बालकनी को खाली छोड़ देते हैं, जो दिखने में थोड़ी खराब लगती है। लेकिन एक सजी हुई बालकनी न सिर्फ मूड को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे माहौल और वातावरण को बदल सकती है। अगर आप भी अपनी बालकनी को आकर्षक लुक देने के लिए आइडिया की तलाश कर रहे हैं, तो यहां से ले सकते हैं। आइए जानते हैं किन 7 तरीकों से अपनी बालकनी को मॉडर्न और सुंदर बनाएं।

1- पौधे

बालकनी में लगे पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि, वातावरण को अधिक तरोताजा बनाते हैं। पौधे हवा को शुद्ध करने, धूल और प्रदूषण के प्रभाव को भी कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बालकनी में लगे रंगबिरंगे और हरे पौधे आकर्षक बनाते हैं। गमलों में रंग-बिरंगे फूल, सजावटी पौधे और हैंगिंग प्लंट्स बालकनी को और भी आकर्षक बना सकते हैं। अगर कम जगह है, तो वर्टिकल गार्डन या रेलिंग प्लांटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2- फर्नीचर से बदलें लुक

बालकनी को आकर्षक बनाने के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बालकनी में बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां और एक छोटी सी टेबल रख सकते हैं। अगर जगह अधिक है तो आप झूला या बीन बैग भी रख सकते हैं। इससे बालकनी थोड़ी आकर्षक लगती है। यहां बैठकर आप सुबह या शाम के समय प्रकृति के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं।

3- लाइटिंग

बालकनी को सजाने के लिए आकर्षक लइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी बालकनी में फेयरी लाइट्स, एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स या डेकोरेटिव लालटेन लगवा सकते हैं। रात में ये लाइटें बालकनी को मॉडर्न टच देती हैं। बालकनी में लगाई गई सही लाइटिंग पूरे घर के लुक को बदल सकती हैं।

4- कुशन और कारपेट का इस्तेमाल

बालकनी को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप कुशन और कारपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर पर रंग-बिरंगे कुशन और फर्श पर आउटडोर कारपेट बिछाने से बालकनी ज्यादा आकर्षक और सुंदर नजर आती है।

5- दीवारों को सजाएं

बालकनी को ज्यादा आकर्षक लुक देने के लिए दीवारों को सजाना एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। इन खाली दीवारों पर वॉल प्लांटर, सजावटी शेल्फ, पेंटिंग या मेटल वॉल आर्ट लगवा सकते हैं। इससे न सिर्फ जगह का सही इस्तेमाल होता है, बल्कि बालकनी का पूरा लुक बदल जाता है और वह दिखने में पहले से सुंदर नजर आती है।

6- रेलिंग को सजाएं

बालकनी को आकर्षक बनाने के दौरान अक्सर लोग रेलिंग को खाली छोड़ देते हैं। ऐसे में इसे थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आप रेलिंग पर प्लांटर बॉक्स, सजावटी लाइट्स या मनी प्लांट की बेलें या अन्य सजावटी बेलें लगाकर अपनी बालकनी को और भी शानदार लुक दे सकते हैं।

7- एक्सेसरीज

इन सबके अलावा बालकनी में कुछ एक्सेसरीज रख देने से भी उनका लुक बदल जाता है और वह पहले से अधिक सुंदर नजर आती है। ऐसे में विंड चाइम्स, मोमबत्तियां, लालटेन, छोटे शोपीस और सजावटी गमले से बालकनी को और भी ज्यादा आकर्षक लुक दे सकते हैं।

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