सनातन धर्म में नवरात्रि के त्योहार का बेहद ही पवित्र और खास महत्व है। यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है, जिसमें भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी। नवरात्रि को नए आरंभ, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि का समय माना जाता है। नवरात्रि के इन नौ दिनों में घर-घर में भक्ति का माहौल रहता है। लोग व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं पूरे विधि-विधान से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। अगर इस शुभ अवसर पर आपके घर बेटी का जन्म हुआ है, यह बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। ऐसे में आप अपनी बेटी के लिए मां दुर्गा के नाम चुन सकते हैं। यह मॉडर्न और यूनिक होने के साथ ही इनका अर्थ भी बहुत सुंदर और सकारात्मक होता है।

1- आध्या

मां दुर्गा के 108 नामों में से एक आध्या भी है। आध्या का मतलब होता है वह दिव्य शक्ति जो संसार की रचना और संचालन करती है। इसलिए इस नाम को शक्ति, सकारात्मकता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ प्रथम शक्ति, मूल, शुरुआत या सृजन का स्रोत भी होता है। नवरात्रि पर घर आई बेटी को ये नाम दे सकते हैं।

2- जया

जया का अर्थ विजयी, सफलता पाने वाली और जीत का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दौरान अगर घर पर बेटी ने जन्म लिया है तो उसका ये खूबसूरत और यूनिक नाम रख सकते हैं।

3- चित्रा

चित्रा का अर्थ सुंदर, मनमोहक, कलात्मक और आकर्षक होता है। यह खूबसूरत नाम भी आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।

4- अन्विका

आज के मॉडर्न जमाने के अनुसार अन्विका बेहद प्यारा नाम है। इसका अर्थ शक्तिशाली, पूर्ण, साहसी और मजबूत व्यक्तित्व वाली होता है। नवरात्रि के शुभ अवसर अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसका ये नाम रख सकते हैं।

5- ईशानी

आप अपनी बेटी का ईशानी नाम भी रख सकते हैं। इसका अर्थ देवी, पार्वती, शक्ति या भगवान शिव की शक्ति होता है।

6- धृति

आज के आधुनिक युग के अनुसार मांग दुर्गा से जुड़ा नाम धृति आपकी बेटी के लिए परफेक्ट होगा। इसका अर्थ धैर्य, संयम, साहस और मानसिक स्थिरता होता है।

7- त्रिशा

मां दुर्गा को लोग त्रिशा नाम से भी बुलाते हैं। इसमें त्रि शब्द को तीन शक्तियों (सृजन, पालन और संहार) का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ इच्छाशक्ति, अभिलाषा और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है।

8- श्रिया

श्रिया का अर्थ समृद्धि, शुभता और ऐश्वर्य देने वाली होती है। नवरात्रि के दिन अगर घर पर बेटी ने जन्म लिया है तो उसका ये यूनिक नाम रख सकते हैं।

9- सिद्धिका

मां दुर्गा के इस नाम का अर्थ सिद्धि प्राप्त करने वाली, सफल, पूर्णता हासिल करने वाली होती है। इस नाम को मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ा जाता है।

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