Ghee ka khurchan se kiya bnanen: बहुत सारी महिलाएं दूध से मलाई उतार कर उससे घी निकालती हैं। घी निकालने के बाद बची खुरचन को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। कुछ लोग इसमें चीनी डालकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है घी की इस खुरचन से आप एक-दो नहीं बल्कि 8 मीठी चीजें बना सकती हैं। यह बचा हुआ हिस्सा आपकी मिठाइयों का स्वाद कई गुना बढ़ा सकता है। देसी घी की खुशबू और हल्के दानेदार स्वाद वाली यह खुरचन लड्डू, बर्फी, हलवा से लेकर पिन्नी तक बनाने में काम आ सकती है।

अगर आप भी किचन में चीजों को वेस्ट करने की बजाय उनका टेस्टी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो ये आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं। अगर आप सेम डे मिठाई नहीं बना रही हैं तो आपको खुरचन को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। अगर गंध बदली लगे तो इस्तेमाल न करें। चीनी की मात्रा स्वाद अनुसार रखें क्योंकि खुरचन में पहले से घी का गाढ़ापन होता है।

घी की खुरचन से बनने वाली मिठाइयां

खुरचन लड्डू

आप बची हुई खुरचन से लड्डू बना सकते हैं। इसके लिए उसे हल्का गर्म करें। इसके बाद भुना आटा या बेसन, पिसी चीनी और कटे ड्राई फ्रूट मिलाएं। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर छोटे लड्डू बना लें।

खुरचन बर्फी

खुरचन से आप स्वादिष्ट बर्फी भी बना सकते हैं। इसके लिए खुरचन में थोड़ा दूध डालकर पकाएं। इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। गाढ़ा होने पर घी लगी प्लेट में फैलाकर सेट होने दें और टुकड़े काट लें।

गुड़ वाली पिन्नी

जी हां आप खुरचन से पिन्नी बना सकते हैं वो भी गुड़ मिलाकर। इसके लिए खुरचन और गेहूं के आटे को साथ में भूनें। फिर गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से मेवे डालें और गोल पिन्नी तैयार कर लें।

इंस्टेंट हलवा

अगर आपको ज्यादा झंझट नहीं चाहिए तो इंस्टेंट हलवा भी बना सकते हैं। इसके लिए सूजी या आटे को घी में भूनें। पानी या दूध डालकर पकाएं। आखिर में खुरचन मिलाकर 2 मिनट चलाएं, इससे हलवे का स्वाद रिच हो जाएगा।

खुरचन पेड़ा

अगर आपको पेड़ा पसंद है तो आप खुरचन से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए खुरचन को दूध के साथ धीमी आंच पर पकाएं। चीनी और इलायची डालकर गाढ़ा करें। थोड़ा ठंडा होने पर छोटे-छोटे पेड़े बना लें।

नारियल-खुरचन रोल

घी निकालने के बाद बची खुरचन से आप रोल बना सकते हैं। इसके लिए नारियल बुरादा और खुरचन को हल्की आंच पर पकाएं। चीनी मिलाकर मिश्रण गाढ़ा करें। रोल बनाकर ऊपर से पिस्ता या नारियल छिड़क दें।

मालपुआ

मालपुआ खाने के शौकीन हैं तो इसे बनाने में भी खुरचन काम आ सकती है। मैदा, सूजी और दूध का घोल तैयार करें। इसमें थोड़ा खुरचन मिलाएं। फिर छोटे मालपुए तलकर चाशनी में डाल दें।

खुरचन वाली खीर

जी हां आप खुरचन को खीर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर बनाते समय आखिर में 2-3 चम्मच खुरचन डालें। इससे खीर में देसी घी जैसा स्वाद और खुशबू आ सकती है।