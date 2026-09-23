कभी अचानक कुछ मीठा खाने का मन हो जाए तो जरूरी नहीं है मिठाई ऑर्डर करें या खरीदकर लाएं। त्योहारों पर भी कई बार ऐसा होता है कि घर पर मिठाई बनाने का ख्याल तो आता है, लेकिन लंबी रेसिपी और ढेर सारी सामग्री देखकर प्लान बदल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस बार पेड़ा बनाने का ये आसान तरीका ट्राई कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए न तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है और न ही घंटों किचन में खड़े रहने की। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाना भी बेहद आसान है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मिल्क पाउडर – 1 कप

कंडेंस्ड मिल्क – ½ कप

घी – 1 बड़ा चम्मच

दूध पेड़ा बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में घी डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। फिर इसमें मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालें। इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं। जब आपका मिश्रण गाढ़ा होने लगे और कड़ाही छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें। फिर मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। हाथ से छूने लायक गर्म रहे तो छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पेड़े का आकार दें। आप चाहें तो ऊपर से हल्का दबाकर डिजाइन बना दें। पूरी तरह ठंडा होने के बाद परोसें।

दूसरा तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

सूजी – 1 कप

दूध – करीब ½ कप

चीनी – ½ कप

घी – 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर – थोड़ा सा

अब जानें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें। फिर इसमें सूजी को डालकर धीमी आंच पर भूनें। जब सूजी से खुशबू आने लगे तभी तक इसे भूनें। इसके बाद धीरे-धीरे दूध डालते हुए चलाएं ताकि गुठलियां न बनें। जब आपको लगे कि मिश्रण गाढ़ा होने लगा है तो चीनी डालकर लगातार चलाएं। इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे तो इलायची डालें और गैस बंद कर दें। फिर मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। हाथ में घी लगाकर छोटी लोइयां बनाएं और हल्का दबाकर पेड़े का आकार दें।

पेड़ा बनाते समय हमेशा आंच धीमी रखें, खासकर मिल्क पाउडर वाला पेड़ा बनाते समय। साथ ही मिश्रण को बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना पेड़े सख्त हो सकते हैं। अगर मिश्रण बहुत नरम लगे तो थोड़ा और मिल्क पाउडर डालकर उसे संभाला जा सकता है। पेड़ा तैयार होने के बाद ऊपर से इलायची पाउडर, केसर वाला दूध, कटे पिस्ता-बादाम या नारियल का बुरादा लगाकर इसका स्वाद और लुक बदला जा सकता है।