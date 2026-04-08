पुदीने की चटनी दाल-खिचड़ी का स्वाद दोगुना कर देती है। वहीं इससे बना शरबत अलग ही फ्रेशनेस देता है। गर्मियों में घर-घर में लोग इसे खरीदकर लाते हैं। लेकिन इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह जल्दी सूख जाता है या फिर सड़ जाता है। ऐसे में बार-बार बाजार से ताजा पुदीना खरीदकर लाना पड़ता है। आप घर में पुदीने की डंडियों या फिर कटिंग से बड़ी आसानी से कम जगह में टोकरी में इसके पौधे उगा सकते हैं। आइए जानें पुदीना का प्लांट ग्रो करने का सही और आसान तरीका।

इस तरह की डंडियां चुनें

पुदीने की डंडियों से नया पौधा उगाने के लिए आपको सबसे पहले सही डंडियों का चुनाव करना होगा। इसके लिए ऐसी डंडियां लें जो थोड़ी मोटी और गहरे रंग की हों। आप ऊपर की कुछ पत्तियों को रहने दें और नीचे की पत्तियां हटा दें। इसमें आपको कई डंडियां तो जड़ वाली भी मिल जाएंगी। आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

कांच के गिलास में भरकर रखें

पुदीने की डंडियों का चुनाव करने के बाद आप उन्हें सीधे मिट्टी में लगाने की गलती न करें। आपको उन्हें 2 दिन के लिए कांच के गिलास में पानी भरकर डालना होगा। जब आपके डंडी के निचले हिस्से में छोटी-छोटी जड़ें निकलने लगें तो यह रोपने के लिए तैयार हो जाएंगी।

टोकरी या गमले में लगाएं

आप पुदीना को टोकरी या गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास जालीदार टोकरी नहीं है तो जो टोकरी है उसमें कुछ छेद कर दें। ऐसा करने से जड़ों को ऑक्सीजन सही से मिलेगी और प्लांट को जल्दी ग्रो करने में मदद मिलेगी।

मिट्टी ऐसे करें तैयार

टोकरी में डालने के लिए ऐसी मिट्टी लें जिसमें 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिली हुई है।

पुदीना की डंडियों को इस तरह लगाएं

जब आपकी डंडियां रोपे जाने के लिए तैयार हो जाए तो इसे बहुत गहराई में न दबाएं। मिट्टी डालें और इन्हें करीब 1 से 2 इंच ही मिट्टी में दबाएं। टोकरी के नीचे ऐसी प्लेट रखें जिसमें थोड़ा पानी हमेशा रहे। डंडियों को थोडा तिरछी करके लगाएं। नमी मिलने से यह जल्दी बढ़ेंगी। सुबह कुछ देर धूप दिखाएं। दोपहर में इसे अंदर रख लें। कुछ ही दिनों में आपके पुदीने के नए पौधे उग आएंगे।