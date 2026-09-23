Chutney Recipe: कई बार घर में पकौड़े, पराठे या समोसे बन रहे होते हैं, लेकिन चटनी बनाने के लिए धनिया ही नहीं होता है। या फिर कई बार धनिया वाली चटनी खाने का मन नहीं होता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।

आप बिना हरा धनिया डाले भी कई तरह से स्वादिष्ट चटनियां बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 आसान चटनियों के बारे में। जिन्हें न आप केवल कम चीजों के साथ तैयार कर सकते हैं बल्कि इनका स्वाद भी लाजवाब होता है। इन्हें आप कई तरह की डिश के साथ सर्व कर सकते हैं।

पुदीने की चटनी

अगर आपके पार पुदीना है तो आप उससे चटनी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, नमक लें। सभी चीजों को थोड़ा पानी डालकर पीस लें। आखिर में नींबू का रस मिलाएं।

मूंगफली की चटनी

भुनी मूंगफली से भी आप चटनी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हरी मिर्च, लहसुन, नमक, नींबू की जरूरत होगी। मूंगफली को बाकी चीजों के साथ पीस लें और जरूरत के हिसाब से पानी मिलाकर चटनी तैयार करें।

टमाटर की चटनी

टमाटर की चटनी भी खाने में बहुत स्वाद लगती है। इसमें आपको लहसुन, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा तेल डालना होगा। सबसे पहले टमाटर और लहसुन को हल्का भूनें। ठंडा होने पर मिर्च और नमक के साथ पीस लें।

नारियल की चटनी

साउथ इंडियन नाश्ते के साथ आप नारियल की चटनी सर्व करें। इसके लिए कद्दूकस किया नारियल, हरी मिर्च, अदरक, नमक, नींबू की जरूरत होगी। बनाने के लिए सभी चीजों को पीस लें। चाहें तो ऊपर से राई और करी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं।

प्याज की चटनी

अगर आप प्याज खाने के शौकीन हैं तो यह चटनी आपको पसंद आएगी। इसके लिए प्याज, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, नमक, नींबू चाहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और लाल मिर्च को हल्का भूनकर लहसुन और नमक के साथ पीसें। आखिर में नींबू डालें।

इमली की चटनी

खट्टी-मिठ्ठी चटनी के लिए इमली, गुड़, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक चाहिए। सबसे पहले इमली को भिगोकर उसका गूदा निकालें। गुड़ और मसालों के साथ कुछ मिनट पकाएं और ठंडा होने दें।

लहसुन की चटनी

कुछ अलग खाने के मन है तो लहसुन की चटनी बनाएं। बनाने के लिए लहसुन, सूखी लाल मिर्च, भुनी मूंगफली, नमक, थोड़ा नींबू चाहिए। लाल मिर्च और लहसुन को थोड़े तेल में हल्का भूनें। मूंगफली और नमक के साथ पीसकर नींबू मिलाएं।