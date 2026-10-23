मौसम करवट बदलने लगा है। कुछ दिनों बाद घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल होने लगेगा। कई लोग जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तभी गीजर ऑन करते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि नहाते समय गीजर का स्विच ON रखें या OFF रखना चाहिए?

अगर आप भी पानी गर्म होने के बाद भी गीजर का स्विच ऑन रहने देते हैं कि आपके बाद नहाने के लिए जो भी आए उसे पानी गर्म मिले तो ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गीजर में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करना पूरी तरह सुरक्षित है? आइए जानें इसके बारे में।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बेंगलुरु के एस्टर सीएमआई अस्पताल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संजय भाट ने बताया कि गीजर में ऑटोमैटिक कट-ऑफ, टेंपरेचर कंट्रोल करने वाला थर्मोस्टेट और इंसुलेशन जैसे फीचर होते हैं।

इसके बावजूद नहाते समय गीजर चालू रखना पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खासतौर पर अगर घर की वायरिंग पुरानी है, अर्थिंग ठीक नहीं है या गीजर में कोई खराबी है, तो बिजली का झटका (करंट) लगने का खतरा हो सकता है। बाथरूम में शरीर और फर्श गीले होने के कारण ऐसी स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है।

नहाने से पहले गीजर बंद करना क्यों बेहतर है?

डॉ. संजय भाट ने बताया कि गीजर के इस्तेमाल में बिजली से जुड़ी खराबी के अलावा पानी का जरूरत से ज्यादा गर्म होना भी चिंता की बात है। अगर गीजर का थर्मोस्टेट ठीक से काम नहीं करता, तो पानी बहुत गर्म हो सकता है और त्वचा झुलसने का खतरा रहता है।

इसलिए बेहतर तरीका है कि पहले गीजर चालू करके पानी गर्म कर लें। इसके बाद गीजर का स्विच बंद करें और फिर नहाएं। इससे नहाते समय बिजली से जुड़ी संभावित परेशानी का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

गीजर इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

गीले हाथों से स्विच न छुएं: गीजर का स्विच चलाने से पहले हाथ अच्छी तरह सुखा लें। अर्थिंग की जांच करवाएं: गीजर की फिटिंग में अर्थिंग सही होना जरूरी है। इसके लिए अच्छे इलेक्ट्रिशियन की मदद लें। वायरिंग को नजरअंदाज न करें: पुरानी या खराब वायरिंग होने पर गीजर चलाना खतरनाक हो सकता है। समय-समय पर सर्विसिंग करवाएं: गीजर की नियमित जांच से खराबी का समय रहते पता चल सकता है। नल और गीजर को सावधानी से छुएं: गीले हाथों से स्विच, धातु के नल या गीजर को सीधे छूने से बचें, खासकर अगर बिजली से जुड़ी किसी खराबी का संदेह हो।

बहुत गर्म पानी से नहाने पर भी हो सकती है परेशानी

नहाने के लिए बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करना हर किसी के लिए सही नहीं है। ज्यादा गर्म पानी के संपर्क में आने से चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और कुछ लोगों को बेहोशी भी आ सकती है। बुजुर्गों, बच्चों और दिल से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।

लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने पर त्वचा की नमी भी कम हो सकती है। इससे त्वचा रूखी हो सकती है और खुजली की परेशानी बढ़ सकती है।

गर्म पानी से नहाना बेहतर है या ठंडे पानी से?

गर्म और ठंडे पानी से नहाने के अपने अलग-अलग असर हो सकते हैं। सही विकल्प आपकी जरूरत, मौसम और सेहत पर निर्भर करता है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान मुंबई के नानावटी मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. वंदना पंजाबी ने बताया कि गर्म पानी से नहाने पर मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। गर्म पानी से रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बदलाव आता है। इससे मांसपेशियों की अकड़न में राहत महसूस हो सकती है। गर्म पानी की भाप नाक बंद होने जैसी कुछ परेशानियों में भी अस्थायी राहत दे सकती है।

वहीं, ठंडे पानी से नहाने पर शरीर तुरंत सतर्क महसूस कर सकता है। ठंडे पानी के संपर्क में आने से शरीर की प्रतिक्रिया सक्रिय होती है और कुछ लोगों को ताजगी महसूस होती है। व्यायाम के बाद मांसपेशियों की परेशानी में ठंडक से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता।

त्वचा के लिए कौन-सा पानी बेहतर है?

अगर आपकी त्वचा रूखी रहती है या एक्जिमा, सोरायसिस और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं हैं, तो बहुत गर्म पानी से नहाने से परेशानी बढ़ सकती है। डॉ. वंदना पंजाबी के मुताबिक, ऐसे लोगों के लिए गुनगुने पानी से नहाना बेहतर विकल्प हो सकता है। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।

बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी का चुनाव सिर्फ किसी बीमारी के आधार पर न करें। खासकर दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की समस्या या रक्त संचार से जुड़ी परेशानी होने पर पानी के तापमान को लेकर अपने डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह लेख विशेषज्ञों की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और सामान्य जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। बिजली से जुड़ी खराबी का संदेह होने पर गीजर का इस्तेमाल बंद करें और योग्य इलेक्ट्रिशियन से जांच करवाएं। किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें।