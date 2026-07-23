जेनरेशन जी बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करती आ रही है, जिसके चलते यह पीढ़ी नई तकनीकों को बहुत तेजी से अपनाती है। जेनरेशन जी अपनी सोच, पसंद और व्यक्तित्व को खुलकर व्यक्त करना पसंद करती है। फैशन, करियर, रिश्तों और लाइफस्टाइल में नियमों की बजाय अपनी पसंद को ज्यादा महत्व देती है। अगर रिश्तों की बात करें तो हमारे-आपके सोच से जेनरेशन जी के विचार काफी अलग है। आज कई ऐसे शब्द और तरीके हैं जो जैन जी के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें से एक ग्रेवयार्ड डेटिंग है। इसे युवाओं के बीच उभर रहे सबसे अलग और असामान्य रिलेशनशिप ट्रेंड्स में से एक माना जा रहा है।

क्या है ग्रेवयार्ड डेटिंग

ग्रेवयार्ड का हिंदी में मतलब होता है कब्रिस्तान। आसान शब्दों में समझें तो ग्रेवयार्ड डेटिंग में कपल्स किसी कैफे, रेस्टोरेंट या पार्क की बजाय कब्रिस्तान में जाकर समय बिताते हैं, ताकि वे एक-दूसरे के साथ बेहतर भावनात्मक जुड़ा महसूस कर सकें। आज की जैन जी साधारण डेटिंग की बजाए अपने रिश्तों में नए अनुभवों की तलाश में नए-नए तरीके अपना रही है और उन्हीं में से एक ग्रेवयार्ड डेटिंग भी है।

क्या कहते हैं डॉक्टर

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में मुंबई स्थित सेंटियर वेलनेस की मनोवैज्ञानिक डॉ. रिम्पा सरकार के अनुसार यह ट्रेंड सिर्फ अकेलेपन के डर से जुड़ा नहीं है। उनका कहना है कि जेनरेशन जी उन विषयों पर भी खुलकर बात करती है, जिन्हें पहले की पीढ़ियां वर्जित मानती थीं। इनमें मौत, भावनात्मक खालीपन और जीवन के गहरे सवाल भी शामिल हैं। इसके आगे वह कहती हैं कि ग्रेवयार्ड डेटिंग कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहों पर अपने साथी के साथ समय बिताने का तरीका है, जहां शांति, गहराई और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। वहीं कुछ लोग इसे पारंपरिक डेटिंग संस्कृति के खिलाफ एक अलग तरह का अनुभव मानते हैं। डिजिटल दुनिया की भागदौड़ के बीच कुछ युवाओं को ऐसे माहौल में अपने रिश्ते ज्यादा अर्थपूर्ण लगते हैं। हालांकि, कुछ लोगों के लिए यह उदासी, गहरी भावनाओं या दुख को आकर्षक मानने की सोच से भी जुड़ा हो सकता है।

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ग्रेवयार्ड डेटिंग के 7 संकेत

डॉ. रिम्पा सरकार ने इसके 7 संकेत बताए हैं। उनके अनुसार अगर किसी रिश्ते में ये बातें बार-बार महसूस होने लगें, तो यह ग्रेवयार्ड डेटिंग जैसी स्थिति का संकेत हो सकता है।

1- रिश्ते में होने के बावजूद खुद को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करना।

2- साथी से हमेशा भावनात्मक सहयोग या आश्वासन मिलने का इंतजार करना।

3- पार्टनर के बार-बार भावनात्मक रूप से दूर रहने या अस्थिर व्यवहार को नजरअंदाज करना।

4- रिश्ते में खुशी से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक थकान महसूस होना।

5-भावनात्मक दर्द या उलझन को ही सच्चा प्यार या गहरा जुड़ाव समझ लेना।

6- यह समझने के बावजूद कि रिश्ता स्वस्थ नहीं है, उसे छोड़ने की कल्पना भी न कर पाना।

7- रिश्ते के कारण आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन खोने लगना।

आखिर कब्रिस्तान में ही क्यों

डॉ. सरकार के मुताबिक मनोविज्ञान के अनुसार डर, रहस्य, नैतिकता और गहरी भावनाओं के बीच एक संबंध होता है। कब्रिस्तान जैसी जगहें कुछ लोगों में भावनात्मक उत्तेजना, रोमांच या गहरा जुड़ाव महसूस करा सकती हैं। कई मामलों में यह मौत के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन की नश्वराता, भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता की ओर झुकाव को दर्शाता है। इसके साथ ही वह सलाह देती हैं कि अगर किसी गतिविधि या डेटिंग से आप सहज महसूस नहीं करते, तो अपने साथी से खुलकर अपनी सीमाओं के बारे में बात करें। केवल पार्टनर को खुश करने या उसे निराश करने के डर से किसी ऐसी चीज में शामिल न हों, जिसमें आप असहज महसूस करते हों। हर अनोखा या भावनात्मक रूप से गहरा अनुभव हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित या सही हो, यह जरूरी नहीं है। अपनी भावनाओं और मानसिक सहजता को प्राथमिकता देना बिल्कुल सामान्य बात है।

फिल्मों में भी दिख चुका है ग्रेवयार्ड डेटिंग

ग्रेवयार्ड डेटिंग का जिक्र सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी किया जा चुका है। अमेरिकन टीवी शो द बिग बैंग थ्योरी के सीजन 8 के एक एपिसोड “द इंटिमेसी एक्सेलरेशन’ में अभिनेता राजेश कूथरापल्ली अपनी गर्लफ्रेंड एमिली की एक बात सुनकर घबरा जाते हैं। एमिली चाहती थीं कि दोनों कब्रिस्तान में साथ समय बिताएं और रोमांटिक पल साझा करें। इस सीन में दोनों एक कब्र के पास किस करते हुए भी नजर आते हैं। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी यह सीन फिल्माया जा चुका है। साल 2016 में कपूर एंड सन्स फिल्म आई थी, जिसमें आलिया भट्ट (टिया) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (अर्जुन) कब्रिस्तान में डेट करते हुए नजर आए थे। भले ही ये उस दौरान एक काल्पनिक विचार रहा हो, लेकिन आज के समय में ग्रेवयार्ड डेटिंग जेनरेशन जी के दिमाग में इतना घर कर गया है कि यह डेटिंग की दुनिया का एक ट्रेंड बन गया है।

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