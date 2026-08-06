खूबसूरत नेल्स हाथों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। नेल एक्सटेंशन या जेल नेल्स लगवाना आजकल बेहद आम बात है। शादी, पार्टी या किसी खास मौके पर तो महिलाएं इन्हें करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है अगर इन्हें सही तरीके से न लगवाया जाए या लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपके नेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वैसे डरने की जरूरत नहीं है जेल नेल्स या एक्सटेंशन हमेशा नुकसानदायक नहीं होते हैं। सही तकनीक, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और ठीक तरीके से केयर की जाए तो इन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

पहले जानें जेल नेल्स और नेल एक्सटेंशन में क्या अंतर है?

जेल नेल्स: इसमें ओरिजिनल नेल्स पर जेल की परत लगाई जाती है। इसे यूवी (UV) या एलईडी (LED) लाइट से टाइट किया जाता है। इससे नेल्स शाइनी और लंबे समय तक टिकने वाले बनते हैं।

नेल एक्सटेंशन: इसमें ओरिजिनल नेल्स के ऊपर नेल एक्सटेंशन टिप लगाकर उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। इसके बाद जेल या एक्रिलिक की मदद से उसे शेप दिया जाता है।

क्या इससे ओरिजिनल नेल्स खराब हो सकते हैं?

अगर बार-बार एक्सटेंशन लगवाए जाएं, उन्हें गलत तरीके से हटाया जाए या नेल्स को बीच-बीच में आराम न दिया जाए, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं।

इससे नेल्स पतले और कमजोर हो सकते हैं।

नेल्स की ऊपरी सतह खुरदरी हो सकती है।

नेल्स टूटने या छिलने की संभावना बढ़ सकती है।

कुछ लोगों को इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स से एलर्जी या त्वचा में जलन हो सकती है।

हालांकि, हर व्यक्ति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह काफी हद तक प्रोडक्ट की गुणवत्ता, तकनीक और बाद की देखभाल पर निर्भर करता है।

यूवी लाइट को लेकर क्या जानना चाहिए?

जेल नेल्स को सेट करने के लिए यूवी या एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यूवी किरणों के लंबे समय तक और बार-बार संपर्क को लेकर कुछ विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।

अब जानिए आपको करना क्या है?

अपॉइंटमेंट से 15–20 मिनट पहले हाथों पर ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं।

चाहें तो यूवी-प्रोटेक्टिव ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जिनमें सिर्फ उंगलियों के सिरे खुले हों।

ध्यान रखें कि उपकरण अच्छी तरह सैनिटाइज किए गए हों।

इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट्स अच्छी गुणवत्ता के हों।

कई लोग जेल नेल्स या एक्सटेंशन को खुद ही खींचकर निकालने लगते हैं। इससे ओरिजिनल नेल्स की ऊपरी परत भी निकल सकती है।

फिर क्या है सही तरीका?

इन्हें प्रोफेशनल से ही रिमूव करवाएं। अगर घर पर हटाना हो, तो निर्देशों का पालन करें। जोर लगाकर या खुरचकर हटाने से बचें।

नाखूनों को बीच-बीच में आराम दें

अगर आप लगातार कई महीनों तक जेल नेल्स या एक्सटेंशन लगवाती रहती हैं, तो बीच में कुछ सप्ताह का ब्रेक देना फायदेमंद हो सकता है। इससे प्राकृतिक नाखून अपनी सामान्य स्थिति में आने का समय पा सकते हैं।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

जिनके नेल्स में पहले से फंगल इन्फेक्शन हो।

नेल्स बहुत पतले या टूटे हुए हों।

हाथों की त्वचा पर एलर्जी या एक्जिमा हो।

किसी नेल प्रोडक्ट से पहले एलर्जिक रिएक्शन हो चुका हो।

जेल नेल्स लगवाने के बाद कैसे करें देखभाल?

क्यूटिकल ऑयल रोजाना लगाएं।

हाथों को ज्यादा देर तक पानी में भिगोने से बचें।

सफाई करते समय ग्लव्स पहनें।

नेस्ल का इस्तेमाल डिब्बे खोलने या खुरचने के लिए न करें।

एक्सटेंशन ढीले होने पर उन्हें खुद से चिपकाने की कोशिश न करें।