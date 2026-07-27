योग भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति है, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र जीवनशैली है। योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक आसन को करने से शरीर को कई सारे लाभ मिल सकते हैं। यानी योग और फायदे अनेक। लगभग हर योगासन शरीर के साथ-साथ मन को भी शांत रखने में मदद करता है।

योग श्वसन क्षमता में सुधार, रक्त संचार को बेहतर बनाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। आज योग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसे अपना रहे हैं। हर साल विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग भारत में योग की सीखने और प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। आज हम जानेंगे गरुड़ासन के बारे में, जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि, इसे करने का सही समय और तरीका पता होना भी जरूरी है।

गरुड़ासन योग करने के लाभ (Photo Source: Pexels)

फायदे

गरुड़ासन एक संतुलित योगासन है जो शरीर को कई सारे लाभ पहुंचाता है। इस आसन में शरीर की मुद्रा उड़ान भरने के लिए तैयार गरुड़ पक्षी जैसी दिखाई देती है। आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में:

गरुड़ासन करने से शरीर का संतुलन और एकाग्रता बेहतर हो सकती है।

टखनों, घुटनों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती मिल सकती है।

ऊपरी पीठ, कूल्हों और कंधों की जकड़ कम हो सकती है।

शरीर का लचीलापन बढ़ सकता है।

शरीर की स्थिरता में सुधार हो सकती है।

लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह लाभकारी हो सकता है।

कैसे करें गरुड़ासन (Photo Source: Pexels)

गरुड़ासन करने का सही तरीका

गरुड़ासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें।

दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर क्रॉस करें। अगर संभव हो, तो दाएं पैर के पंजे को बाईं पिंडली के पीछे फंसा लें।

दोनों हाथों को सामने लाएं और बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को क्रॉस करें।

दोनों हथेलियां आमने-सामने होनी चाहिए।

रीढ़ सीधी रखें और धीरे-धीरे घुटनों को हल्का मोड़ने की कोशिश करें।

करीब 15-30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद सामान्य स्थिति में लौट जाएं और इसी तरह दूसरी तरफ भी दोहराएं।

किस समय कनरा चाहिए गरुड़ासन (Photo Source: Pexels)

गरुड़ासन करने का सही समय

वैसे तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभ के लिए सुबह का समय बेहतर माना जाता है। इस आसन को खाली पेट करना चाहिए या फिर भोजन के 3-4 घंटे बाद भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर घुटने, टखने या कंधे में चोट है, गर्भावस्था या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो गरुड़ासन का अभ्यास करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। वहीं, अभ्यास के दौरान अगर दर्द महसूस हो तो जबरदस्ती मुद्रा बनाने की कोशिश न करें।

Also Read

सेतुबंधासन कितनी देर करना चाहिए, जानें स्टेप-बाय-स्टेप करने का सही तरीका

