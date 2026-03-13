गर्मियां आते ही कई बार मनी प्लांट का पौधा सूखने लगता है। ऐसे में उसमें कब पानी और कितना पानी डालना चाहिए (Money plant ko kitna pani dena chahiye) इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही पौधे को फिर से हरा-भरा बनाने से लेकर घना करने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। मनी प्लांट के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में अक्सर लोग इसे घर में लगाते हैं। वहीं ऑफिस से लेकर होटल में भी इन्हें लगाया जाता है।

मनी प्लांट में कितना पानी डालना चाहिए?

मनी प्लांट में रोजाना पानी डालने या ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। ऐसें में पौधे में तब पानी डालना चाहिए जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख सूख जाए। गर्म मौसम में आप इसमें हफ्ते में 2 से 3 बार पानी डाल सकते हैं। बारिश के मौसम में 7 से 10 दिन में ही पानी डालें। गमले में ड्रेनेज होल होना जरूरी है ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

मनी प्लांट को सूखने से कैसे बचाएं?

गर्मियों में मनी प्लांट को सूखने से बचाने के लिए आपको तेज धूप में रखने से बचना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां हल्की धूप-हल्की छाया हो। इसके साथ ही बहुत छोटे गमले में लगाने से बचें। इससे इसकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। मनी प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जिसमें रेत या कोकोपीट मिला हो। साथ ही समय-समय पर इसकी कटाई-छटाई करना बहुत जरूरी है। इससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इसलिए सूखी पत्तियों को पौधे से हटा देना चाहिए।

मनी प्लांट को लंबा और घना बनाने के लिए करें ये काम

अगर आपने पानी में मनी प्लांट को लगाया है तो पानी को समय-समय पर बदलते रहें।

अगर मनी प्लांट को आपने मिट्टी में लगाया है तो समय-समय पर खाद डालते रहें।

चाय पत्ती को फेंकने की बजाय पौधे में डालें

चाय हर घर में बनती है। ऐसे में उसमें इस्तेमाल होने वाली चायपत्ती को फेंकने की बजाय आप उसे मनी प्लांट के पौधे में डाल सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें चाय बनने के बाद बची चाय की पत्ती को पानी से धो लें ताकि दूध और शक्कर हट जाए। फिर इसे धूप में सूखा लें। पौधे में गुड़ाई करने के बाद इसे मिला दें। इससे पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी।