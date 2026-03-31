Pineapple Juice Recipes: अगर आपको अनानास का स्वाद पसंद है तो इस बार गर्मियों में इसका फ्रेश जूस घर में बनाकर जरूर पीना चाहिए। गर्मियों में ठंडा-ठंडा जूस पीने से अलग ही सुकून मिलता है। वहीं मेहमानों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अनानास सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।

इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और ब्रोमेलैन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। इतना ही नहीं यह गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही स्किन को ग्लोइंग बनाता है। यहां हम एक नहीं बल्कि 2 तरीके लेकर आए हैं, जिनसे आप पाइनएप्पल जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं।

घर में अनानास का जूस कैसे बनाएं?

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 अनानास

1 अनार

1 बड़ा गिलास पानी

चीनी

आइस

पाइनएप्पल जूस रेसिपी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले फल के टुकड़े करके प्लेट में रखें। इसका स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए आप इसमें अनार के दाने मिला सकते हैं। इसके लिए एक अनार को छिलकर इसके दाने निकाल लें। मिक्सी जार में अनानास के पीस और अनार के दाने डालें। थोड़ी चीनी मिलाएं। इसकी बजाय आप शहद भी मिला सकते हैं।

इसके बाद जरूरत अनुसार पानी एड करें। सभी चीजों को पीस लें। एक बर्तन लेकर उसके ऊपर एक चलनी रखें। इसके जरिए जूस को छान लें। फिर जूस को थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो इसमें पानी की जगह बर्फ भी मिला सकते हैं। यह सर्व करने के लिए तैयार है।

पाइनएप्पल जूस बनाने का दूसरा तरीका

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

अनानास

एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च (वैकल्पिक)

एक-दो चम्मच चीनी या स्वादानुसार (वैकल्पिक)

एक चुटकी नमक (वैकल्पिक)

आधा कप पानी

5-6 बर्फ के टुकड़े

अनानास को धोकर उसका छिलका उतार लें। इसके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। लगभग डेढ़ कप कटे हुए टुकड़े लेने हैं आपको। इसके बाद ब्लेंडर जार या मिक्सर ग्राइंडर जार में आधा कप पानी डालें। कटे हुए अनानास के टुकड़े डालें। तब तक ब्लेंड करें जब तक कि एक चिकना पेस्ट न बन जाए और फल के टुकड़े न रह जाएं।

इसके बाद एक बड़े कटोरे के ऊपर एक बारीक जाली वाली छलनी रखें और तैयार पेस्ट को उस पर डालें। पल्प से अधिकतम रस निकालने के लिए इसे स्पैचुला से हल्के से दबाएं। बचे हुए पल्प को फेंक दें। बर्फ के टुकड़े डालें और एक मिनट तक चलाएं। रस का स्वाद चखें और यदि चाहें तो उसमें चीनी, एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिला लें। एक मिनट तक चलाकर दो गिलास में डालें और परोसें।