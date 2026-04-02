Yoga For Weight Loss: महिला हो या पुरुष मोटापा किसी को पसंद नहीं होता है। वजन एक बार बढ़ जाए तो उसे घटाना काफी मुश्किल टास्क बन जाता है। वेट लॉस के लिए सही खानपान, संतुलित दिनचर्या, एक्सरसाइज और योगासन नियमित रूप से करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी गर्मियों में अपने मन पसंद कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि आपका वजन सर्दियों में बहुत बढ़ चुका है तो थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए।

थोड़ी-थोड़ी मेहनत रोजाना कीजिए इससे आपको वजन घटाने में मदद मिल सकती है। शरीर की चर्बी को कम करने के लिए आपको सुबह उठने के बाद कुछ समय अपने लिए निकालना होगा। यहां हम आपको 4 ऐसे योगासनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आपको न केवल वजन घटाने ( patle hone ke upay) में मदद मिलेगी। बल्कि ये मांसपेशियों को टोन और बॉडी को शेप में लाने में हेल्प करेंगे।

सूर्य नमस्कार (Surya Namaskar)

सूर्य नमस्कार करके आप वजन घटा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसके एक चक्र में 12 योग मुद्राओं के दो सैट होते हैं। एक औसत वजन वाले व्यक्ति के लिए यह 13.90 कैलोरी तक जला सकते हैं। सूर्य नमस्कार को घर पर आसानी से किया जा सकता है। यह 12 आसनों का एक क्रम है। आइए जानें इसके स्टेप्स और करने का तरीका।

नमस्कार मुद्रा/प्रणामासन- सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लें।

हस्त उत्तानासन आसन- अब आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं।

पादहस्तासन- पादहस्तासन में सांस छोड़ते हुए झुककर अपने पैरों को छूएं।

अश्व संचालनासन- अपने दाहिने पैर को पीछे ले और बाएं पैर को आगे ले आएं।

दंडासन- इस आसन को प्लैंक पोज भी कहा जाता है। इसमें दोनों पैरों को पीछे लें और प्लैंक करें।

अष्टांग नमस्कार- अपने घुटने, छाती और ठोड़ी को जमीन पर टिकाएं।

भुजंगासन- अब छाती को उठाकर कोबरा मुद्रा बनाएं।

पर्वतासन- शरीर के बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएं। यानी इस पोज में शरीर को उल्टे वी के आकार में बनाएं।

अश्व संचालनासन-बायां पैर पीछे करें और दायां पैर आगे करें।

पादहस्तासन- झुककर अपने पैर को छूएं।

हस्त उत्तानासन- सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं।

प्रणामासन- सूर्य नमस्कार का आखिरी आसन प्रणामासन है, जो वापस नमस्कार मुद्रा में आएं।

धनुरासन (Dhanurasana)

वजन घटाने खासतौर पर पेट के आसपास की चर्बी को कम करने के लिए आप यह आसान कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने घुटनों को मोड़ें। हथेलियों से एड़ियों को पकड़ें। इसके बाद जितना संभव हो सके अपने पैरों और भुजाओं को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहने के बाद वापस सामान्य हो जाएं।

उत्कटासन (Utkatasana)

वजन घटाने के लिए जरूरी है आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम करे। यह आसान करने से आपका मेटाबॉलिज्म न केवल सही से काम करेगा बल्कि वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। यह जांघों, पैरों और घुटनों के मांसपेशियों को सशक्त करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों में थोड़ा स्पेस रखें। दोनों भुजाओं को सामने की तरफ ले जाएं। हथेलियों को फर्श की तरफ रखें। घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर जाएं। ऐसी संरचना बनाएं जैसे की आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर आते जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने किसी भी स्थिति में पैर के पंजों से आगे न जाएं।

पादहस्तासन (Padahasthasana)

इस आसान करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे की तरफ आएं। ऊपरी शरीर को कूल्हों से नीचे झुकाएं और अपनी नाक को घुटनों से छूने की कोशिश करें। इसके बाद हथेलियों को पैरों की दोनों तरफ रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। अभ्यास करने से आप जल्दी यह प्रक्रिया कर पाएंगे। इसके बाद अपनी छाती को अपनी जाघों से छूने की कोशिश करें। कुछ देर ऐसे ही रहें फिर वापस सीधे खड़े हो जाएं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।