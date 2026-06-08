तेज धूप और गर्म मौसम से लोग बेहाल हैं। आलम यह है कि सेहत के लिए फ्रिकमंद लोगों का भी कई बार इन दिनों घर से बाहर निकलकर टहलने और व्यायाम करने का मन नहीं करता। हालांकि फिट रहने के लिए रोजाना शारीरिक गतिविधि करना जरूरी माना जाता है। अगर बढ़ती गर्मी की वजह से आपका वॉक या वर्कआउट रूटीन गड़बड़ हो रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। फिटनेस बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप रोज पार्क में दौड़ लगाएं या जिम जाएं।

आप घर के अंदर भी कुछ व्यायाम करके शरीर को एक्टिव रख सकते हैं। इन्हें करने के लिए किसी विशेष उपकरण (Home workout without equipment)की भी जरूरत नहीं होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वयस्कों को हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की हल्की-फुल्की तेजी वाली शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देता है।

जम्पिंग जैक

गर्मी में घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आप घर में जम्पिंग जैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के पास रखें। फिर हल्का उछलते हुए पैरों को फैलाएं और हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। इसके बाद फिर शुरुआती स्थिति में लौट आएं। इस प्रक्रिया को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक दोहराएं। यह करने से शरीर को कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी।

स्क्वाट

घर पर आप इसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हो जाएं। फिर धीरे-धीरे ऐसे नीचे बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। फिर घुटनों को पंजों की सीध में रखें। इसके बाद वापस खड़े हो जाएं। यह प्रक्रिया 10-15 बार दोहराएं। इसे करने से जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शरीर में संतुलन और लचीलापन लाने में मदद मिलेगी।

प्लैंक

जिम नहीं जा पा रहे हैं तो आप प्लैंक घर पर कर सकते हैं। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं। फिर कोहनियों और पंजों के सहारे शरीर को ऊपर उठाएं। इसके बाद शरीर को सिर से एड़ी तक सीधी रेखा में रखें। इस स्थिति में 20-30 सेकंड तक रुकें। इसे करने से कोर मसल्स मजबूत होती हैं। इसके साथ ही शरीर का Posture सुधारने में मदद मिल सकती है।

सीढ़ियां चढ़ना-उतरना

यह सबसे सरल एक्सरसाइज है। घर की सीढ़ियों पर जब भी मौका मिले तो आरामदायक गति से ऊपर-नीचे चलें। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर समय बढ़ाएं। यह कार्डियो एक्सरसाइज का अच्छा विकल्प है। इसे करने से पैरों की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी नए व्यायाम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।