गर्मी में सैंडल और चप्पल पहनने की वजह से कई बार एड़ियां सफेद, रूखी और फटी-फटी नजर आने लगती हैं। इसे सिर्फ मौसम का असर समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते हैं जो एड़ियों की त्वचा को और ज्यादा रूखा बना देती हैं। अगर आपकी एड़ियां भी गर्मी में सॉफ्ट होने के बजाय खुरदरी और फटी हुई दिख रही हैं, तो इन 5 बातों पर जरूर ध्यान दें।

नहाने के बाद एड़ियों पर क्रीम लगाना भूलना

गर्मी है तो हमें लगता है कि त्वचा को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एड़ियों की त्वचा शरीर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मोटी होती है और आसानी से रूखी हो सकती है। जब त्वचा बहुत सूख जाती है तो वह सफेद, खुरदरी दिखने लगती है और धीरे-धीरे उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए नहाने के बाद एड़ियों को अच्छी तरह सुखाकर 5 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर या फुट क्रीम लगा लें।

गर्मी में हर समय खुली चप्पल पहनना

गर्मी में चप्पल पहनना सबसे ज्यादा सुविधानजनक लगता है, लेकिन अगर आपकी एड़ियां पहले से सूखी और फटी हैं तो हर समय खुली या पीछे से खुली चप्पल पहनना समस्या बढ़ा सकता है। ऐसी चप्पलों में एड़ी को पूरा सहारा नहीं मिलता और चलते समय उस पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। अगर एड़ियां फट रही हैं तो ऐसे जूते या सैंडल पहनें जो एड़ी को अच्छा सपोर्ट दें और पैर में ठीक से फिट हों।

घर में लंबे समय तक नंगे पैर घूमना

फर्श पर नंगे पैर चलना या लंबे समय तक खड़े रहना भी एड़ियों पर दबाव बढ़ा सकता है। खासकर अगर घर का फर्श बहुत सख्त है और एड़ियां पहले से मोटी या सूखी हैं। ऐसी स्थिति में घर में भी आरामदायक और अच्छी पकड़ वाली चप्पल पहन सकते हैं। इससे एड़ी पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

एड़ियों को बहुत जोर से रगड़ना

एड़ियां सफेद और मोटी दिखती हैं तो कई लोग उन्हें ठीक करने के लिए स्टोन या फुट फाइल से जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं। इससे ऊपर की सख्त त्वचा तो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा रगड़ने से त्वचा में जलन या चोट भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि जहां गहरी दरार, दर्द, लालिमा या खून आ रहा हो, वहां इसे बिल्कुल न रगड़ें।

बार-बार एड़ियां फटने पर भी इसे सिर्फ रूखी त्वचा समझना

अगर एक-दो बार एड़ियां फट रही हैं तो आमतौर पर मॉइस्चराइजिंग और सही देखभाल से सुधार आ सकता है। लेकिन अगर एड़ियां बार-बार फटती हैं, दरारें गहरी हैं, दर्द या खून आता है और सामान्य देखभाल के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें।