Fridge Summer Settings: मौसम गर्म होने पर क्या आपका फ्रिज भी थोड़ा कम कूलिंग कर रहा है, तो जनाब खराबी फ्रिज में नहीं आपकी सेटिंग में है। जी हां गर्मियों का मौसम आने पर फ्रिज में कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी होती है। ऐसा न करने से आपका फ्रिज कूलिंग कम करता है। गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए साथ ही पानी समेत दही-दूध को ठंडा रखने के लिए इसे यूज करते हैं। गर्मी में फ्रिज अच्छे से काम करने इसके लिए कुछ सेटिंग्स सेट करने की जरूरत होती है। ऐसा करने पर फ्रिज कम ठंडक दे पाता है। साथ ही ओवरलोड या ओवरहीटिंग जैसी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है।

सबसे पहले टेम्परेचर चेंज करें

गर्मी आने पर फ्रिज को हम दिन-रात चलाते तो हैं लेकिन कई बार उसका टेम्परेचर चेंज करना भूल जाते हैं। गर्मी आने पर फ्रिज में लगे डिजिटल थर्मोस्टेट को मिनिमल टेम्परेचर पर सेट कर दें। अगर आपके फ्रिज में टेम्परेचर सेट करने का ऑप्सन डायल के तौर पर दिया गया है यानी उसके ऊपर 1 से 5 तक की गिनती लिखी हुईं हैं तो उसे 1 या 2 पर सेट कर दें। अगर उसमें Cold से लेकर Coldest तक की मार्किंग है, तो उसे Coldest पर सेट कर दें। ऐसा करने से फ्रिज की ठंडक बढ़ने लगती है।

गर्मी आने पर वेंटिलेशन पर दें ध्यान

सर्दी में फ्रिज को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तापमान कम होता है। गर्मी आने पर फ्रिज को तापमान सही करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में उसके वेंटिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। फ्रिज के अंदर वेंटिलेशन के लिए दिए वेंड्स को ब्लॉक न करे। यानी उसके बिल्कुल ठीक सामने कोई सामान न रखें।

एयर फ्लो करें सही

गर्मी में फ्रिज को दीवार से सटा कर न रखें। ऐसा करने से एयर फ्लो सही नहीं रहता है। फ्रिज को खासकर पीछे की तरफ से दीवार से थोड़ा दूर रखें। फ्रिज के ऊपर भी सामान न रखें। ऐसा करने से फ्रिज को अपनी गर्मी बाहर निकालने का मौका मिल पाता है।

एंटी-फ्रॉस्ट या डिफ्रॉस्ट सेटिंग

एंटी-फ्रॉस्ट या डिफ्रॉस्ट सेटिंग पर भी ध्यान दें। फ्रिज में बर्फ की मोटी परत जमने से कूलिंग करने में दिक्कत हो सकती है। गर्मियां आते ही फ्रिज को डीफ्रॉस्ट जरूर करें। ऐसा करने से फ्रिज अच्छी तरह से कूलिंग कर पाता है। फ्रिज खुद बर्फ को डिफ्रॉस्ट नहीं कर पाते हैं तो यूजर को ही मैन्युअल तरीके से फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।