Tips to Keep Curd Fresh in Summer: सर्दियों के तुलना में गर्मियों में दही जल्दी खट्टा हो जाता है। जमाते समय ज्यादा गर्म दूध इस्तेमाल करने से भी यह पानी छोड़ देता है और स्वाद में भी खट्टापन जल्दी आ जाता है। ताजा दही न केवल खाने में स्वादिष्ट लगता है बल्कि सेहतवर्धक होता है। ऐसे में इसे लंबे समय तक ताजा रखने और स्वाद में खट्टा होने से बचाने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए।

गर्मी में क्यों जल्दी खट्टा हो जाता है दही ?

गर्म मौसम में उच्च तापमान किण्वन की वजह से जीवाणुओं की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में जीवाणुओं को संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से दूध की शर्करा बहुत जल्दी लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होने लगती है। दही में अम्लता तेजी से बढ़ने के कारण दही का स्वाद पहले से ज्यादा खट्टा हो जाता है। वहीं जब समय से दही को फ्रिज में नहीं रखा जाता है तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया अनियंत्रित रूप से जारी रहती है। इस वजह से दही गर्मियों में ज्यादा जल्दी खट्टा हो जाता है।

गर्मी में दही को खट्टा होने से कैसे बचाने?

दही जमने के बाद तुरंत फ्रिज में रखें

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सर्दियों के मौसम में दही को जमने में करीब 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन गर्मियों में यह प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए दही जम जाने के बाद खट्टा होने से बचाने के लिए तुरंत फ्रिज में रख दें।

स्टार्टर कल्चर का कम उपयोग करें

दही जमाने के लिए आप जितनी मात्रा में स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, उससे दही के किण्वन की गति सीधे तौर पर प्रभावित होती है। सर्दियों में दूध से दही जमाने के लिए ज्यादा स्टार्टर कल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में ऐसा करने से बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। इससे भी दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है।

सही जगह चुनें

गर्मियों में दूध से दही जमाने के लिए इसे रसोई के अपेक्षाकृत ठंडे कोने में रखें। सीधी धूप या गैस स्टोव के पास के क्षेत्रों से बचें। गर्मियों में थोड़ा ठंडा वातावरण दही के जमने और खट्टा होने की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है।

मिट्टी के या ऊष्मारोधी बर्तनों का इस्तेमाल करें

मिट्टी के बर्तन अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं। ये दही को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं। साथ ही लंबे समय तक हल्का स्वाद बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो भारी स्टील के बर्तन में दही जमाएं। पतले स्टील के कटोरे की तुलना में एक मोटा ऊष्मारोधी बर्तन बेहतर काम करता है ।

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