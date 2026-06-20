Gardening Tips: पुदीने का इस्तेमाल चटनी, रायता, शरबत और कई तरह की डिशेज में किया जाता है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे बालकनी, छत या किचन गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। हालांकि गर्मियों में अक्सर पुदीने की पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा मुरझा जाता है। इसका एक कारण सही देखभाल न मिलना भी हो सकता है। तेज धूप और बढ़ता तापमान पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है और आप पुदीने के पौधे को पूरे मौसम हरा-भरा बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स को अपना सकते हैं।

पौधे को चौड़े कंटेनर में लगाएं

पुदीने के पौधे को छोटे गमले की बजाय चौड़े कंटेनर में लगाएं। क्योंकि छोटे गमले में लगाने पर पौधे की जड़ों को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है। पर्याप्त गहराई वाले चौड़े कंटेनर में लगने से पुदीना अच्छे से फैल पाता है और लंबे समय तक हरा-भरा रह सकता है।

मिट्टी का सही मिश्रण तैयार करें

पुदीने के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का चुनाव भी जरूरी माना जाता है। सामान्य बगीचे की मिट्टी में रेत, कम्पोस्ट और कोकोपीट मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता है और नमी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। गर्मियों के समय पौधे को स्वस्थ रखने के लिए यह मिश्रण मददगार साबित हो सकता है।

कटिंग की जगह लगाएं पौध्

अगर आप पहली बार घर पर पुदीना उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कटिंग लगाने की जगह आप नर्सरी से तैयार पौधा खरीदकर लगा सकते हैं। तैयार पौधे की ग्रोथ तेज होती है और उसकी देखभाल करने भी थोड़ी आसानी होती है।

मिट्टी को पूरी तरह न सूखने दें

गर्मी के मौसम में पुदीने के पौधे को पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। इसलिए नियमित रूप से मिट्टी की जांच करते रहें। अगर मिट्टी सूखी महसूस हो रही है तो इसमें तुरंत पानी डालें। हालांकि जरूरत से ज्यादा पानी भरने से जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए मिट्टी को नम रखें लेकिन उसमें पानी जमा न होने दें।

नियमित कटाई करें

समय-समय पर ऊपर की नई पत्तियों और टहनियों की हल्की कटाई कर सकते हैं। इससे पौधा ज्यादा घना बनता है और नई शाखाएं तेजी से निकलती हैं। इससे पौधा लंबे समय तक हरा-भरा बना रहता है। ध्यान रखें कि पुदीने की पत्तियां इस्तेमाल करने के लिए कभी इसे जड़ से न निकालें।

सही देखभाल और गार्डनिंग टिप्स की मदद से आप गर्मियों में भी पुदीने के पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा बनाए रख सकते हैं। इसे आपको रोजाना ताजा पुदीना मिलता रहेगा और किचन गार्डन भी खूबसूरत और हरा-भरा नजर आएगा।