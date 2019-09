Ganpati Visarjan 2019 images, wishes, sms, greetings, wallpaper, messages, quotes: जहां गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है वहीं अनंत चतुर्दशी(Anant Chaturdashi) के दिन उनकी घर लायी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। 02 सितंबर से गणेश चतुर्शी प्रारंभ हो गया था और 10 दिनों तक चलने के बाद 12 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ सम्पन्न होगा। लोग उनसे अगले साल आने की कामना करते हैं। विसर्जन के दिन परिवार के सारे सदस्य एक साथ पूजा करते हैं। पूजा की विधि सुबह 6:01 से 07:32 तक, सुबह 10:34 से 3:07 तक, शाम 4:38 से 9:07 बजे तक, फिर रात 12:05 से 1:34 तक है।

गणपति जी को विसर्जित (Ganpati Visarjan) करने से पहले उनकी आरती की जाती है और जयकारे लगाए जाते हैं। इसके अलावा गणेश जी को नए कपड़े पहनाएं जाते हैं और मोदक और मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है।

इस गणपति विसर्जन के मौके पर आप अपनों को भेज सकते हैं इन मैसेजेज, कोट्स, इमेजेज और फोटोज के जरिए शुभकामनाएं-

1. तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा ,

अगले बरस आना है आना ही होगा।

2. Lets hope that Ganpati Bappa

takes along with him all our troubles when

he goes home on this Anant Chaturdashi..

May Lord Ganesha bless you and your family.

3. एक दो तीन चार,

गणपति जी की जय जय कार,

पांच छह सात आंठ,

गणपति हैं सबके साथ।।

4. गणपति बप्पा मोरया,

आधा लड्डू चोरिया,

अगले बरस तु जल्दी आ।।

5. आते बड़े धूम से गणपति जी,

जाते बड़े धूम से गणपति जी,

आखिर सबसे पहले आकर,

हमारे दिलों में बस जाते हैं गणपति जी।।

6. गणेश जी आपको नूर दें, खुशियां आपको संपूर्ण दें

आप जाएं गणेश जी के दर्शन को और गणेश जी

आपको सुख संपत्ति भरपूर दें।।

7. खुशियों की सौगात आए,

गणेश जी आपके पास आएं,

आपके जीवन मे आए सुख संपत्ति की बहार,

गणेश जी अगले साल अपने साथ लाए धन संपत्ति अपार।।

8. रूप बड़ा निराला

गणपति मेरा बड़ा प्यारा

जब कभी भी कोई आई मुसीबत

मेरे बप्पा ने पल में हल कर डाला।।

