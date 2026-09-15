भारत में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को मुंबई में खास तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा-पाठ करते हैं। इस दौरान गणपति बप्पा को तरह-तरह के भोग भी लगाए जाते हैं, जिसमें से एक पातोली भी है। महाराष्ट्र में इसे बेहद ही खास तरीके से बनाया जाता है। यह महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र की एक पारंपरिक मिठाई है। इसे चावल के आटे की पतली परत में गुड़ और नारियल की भरावन रखकर बनाया जाता है। आइए जानते हैं गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए यह खास डिश कैसे तैयार करें।

पातोली बनाने के लिए सामग्री

चावल की परत के लिए

1 कप चावल का आटा

1 कप या जरूरत अनुसार पानी

1 चुटकी नमक

1 छोटा चम्मच घी

5-6 केले के पत्ते

पत्तों पर लगाने के लिए घी

भरावन की सामग्री

1 कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल

एक कप का तीन-चौथाई हिस्सा कद्दूकस किया हुआ गुड़ या उसका बुरादा

2-3 पिसी हुई इलायची

1 चुटकी जायफल पाउडर (वैकल्पिक)

गणपति बप्पा के लिए इस तरह बनाएं पातोली

एक कड़ाही में कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पका लें। गुड़ जब पिघलने लगे तो दोनों को अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक अतिरिक्त नमी कम न हो जाए। अंत में इलायची और जायफल डालकर गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें।

इसके बाद एक पैन में पानी, नमक और घी डालकर उबाल लें। गैस धीमी करके इसमें चावल का आटा डालें और लगातार चलाते हुए मिलाएं, ताकि गांठें न बने। गैस बंद कर दें और मिश्रण को कुछ मिनट ढककर रख दें। जब मिश्रण हल्का गर्म रहे, तब हाथों पर थोड़ा पानी लगाकर इसे अच्छी तरह नरम होने तक गूंध लें।

अब केले के पत्तों को साफ करके उस पर थोड़ा पानी या घी लगाएं। अब पत्ते के आधे हिस्से पर चावल के आटे की एक पतली परत फैला दें। इस पर नारियल और गुड़ की तैयार भरावन रखें और पत्ते को मोड़कर बंद कर दें। अब स्टीमर में पानी गरम करें और पातोली को केले के पत्ते समेत रख दें। इसे लगभग 15-20 मिनट तक भाप में पकाना है। चावल की परत पककर थोड़ी पारदर्शी और नरम हो जाए तो समझें पातोली तैयार है।

गैस बंद करके पातोली को कुछ देर ठंडा होने दें फिर केले के पत्ते से निकालकर भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं। ऊपर से घी भी डाल सकते हैं।

इसे आप इडली के बर्तन में नीचे 2-3 कप पानी डालकर भी भाप में पका सकते हैं। इडली स्टैंड की प्लेटों पर केले के पत्ते में लिपटी पातोली रखें। इसके बाद ढक्कन लगाकर इसे 15-20 मिनट तक मध्यम आंच पर भाप में पका लें।

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