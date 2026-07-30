सावन के महीने में भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उस पर चंदन का लेप लगाते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। इस दौरान काफी लोग देश के प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन के लिए यात्रा भी करते हैं। महादेव के कई ऐसे मंदिर हैं, जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है जहां समुद्र की लहरे खुद शिवलिंग का जलाभिषेक करने आती हैं।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं गुजरात के फुदम गांव में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर की, जो समुद्र किनारे बनी एक गुफानुमा प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर दीव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का संबंध महाभारत से भी जोड़ा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने वनवास के दौरान यहां पांच शिवलिंगों की स्थापना की थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पांचों शिवलिंग समुद्र तट पर स्थित हैं और ज्वार आने पर आंशिक रूप से समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। समुद्र की लगातार उठती लहरें इन शिवलिंगों का जलाभिषेक करती रहती हैं। यह नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महादेव की पूजा कर रही हो। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

1- दीव किला

गंगेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दीव किला 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अरब सागर के किनारे बना यह विशाल किला अपनी मजबूत दीवारों, पुरानी तोपों और समुद्र के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से अरब सागर में डूबते सूरज का नजारा बेहद शानदार होता है।

2- नागोआ बीच

अगर आपको समुद्र तट पसंद है, तो नागोआ बीच जा सकते हैं। यह दीव का सबसे लोकप्रिय बीच माना जाता है। यहां साफ-सुथरा समुद्र तट, ताड़ के पेड़ और शांत वातावरण पर्यटकों को खूब पसंद आता है। यहां जेट स्की, पैरासेलिंग, स्पीड बोट और अन्य वॉटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

3- आईएनएस खुखरी मेमोरियल

आप आईएनएस खुखरी मेमोरियल भी देखने जा सकते हैं। यह स्मारक वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय नौसेना के जवानों की याद में बनाया गया है। समुद्र किनारे स्थित यह स्थान देशभक्ति की भावना से भर देता है।

4- नाइडा गुफाएं

प्राकृतिक चट्टानों और संकरी गुफाओं से बनी नाइडा गुफाएं फोटोग्राफी और रोमांच पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन जगह हैं। यहां सूर्य की रोशनी चट्टानों के बीच से होकर गुजरती है, जिसका नजारा काफी मनमोहक होता है।

5- घोघला बीच

गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद घोघला बीच भी जा सकते हैं। यह दीव के सबसे साफ और शांत समुद्र तटों में से एक है। यह जगह भी वॉटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है।

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