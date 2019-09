Ganesh Visarjan and Anant Chaturdashi 2019 images, photos, sms, quotes, shayari, messages, wallpaper in Hindi: सितंबर का महीना त्योहारों का महीना है। इसी बीच एक बड़ा त्योहार भी आने वाला है जिसका नाम अनंत चतुर्दशी है। इस साल अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान हरि की पूजा की जाती है और पूजा के बाद ‘अनंत धागा’ बांधा जाता है। इस धागे को रक्षा सूत्र ने नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस धागे को बांधने से समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त 12 सितंबर को सुबह 5 बजकर 6 मिनट से शुरू होकर 13 सितंबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर खत्म होगा।

हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर के दिन है। ऐसा कहा जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार, इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। यूं तो इस दिन कभी भी किसी भी समय गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकता है लेकिन विद्वानों के अनुसार, इस बार सुबह 6 से 7 बजे और दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का समय प्रतिमा विसर्जन के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी समय विसर्जन कर सकते हैं।

इस अनंत चतुर्दशी के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इन मैसेज, कोट्स, इमेजेज और शायरी के जरिए विश कर सकते हैं-

1. आपका सुख गणेश के पेट जितना बड़ा हो

आपका दुख उदर जैसा छोटा हो

आपका जीवन गणेश जी की सूंड जितना बड़ा हो

आपके बोल मोदक जैसे मीठे हों

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

2. Lets hope that Ganpati Bappa takes along with him all our troubles when he

goes home on this Anant Chaturdashi..

May Lord Ganesha bless you and your family.

Happy Anant and Ganesh Visarjan Chaturthi

3. चलो खुशियों का जाम हो जाए

लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए

खुशिया बांट के हर जगह

आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

4. गणेश जी का रूप निराला है

चेहरा भी कितना भोला भाला है

जिसे भी आती है कोई मुसीबत

उसे इन्हीं ने तो संभाला है

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

5. आपका और खुशियों का जन्म-जन्म का साथ हो

आप की तरक्की की हर किसी की ज़ुबान पर बात हो

जब भी कोई मुश्किल आए, गणेश जी हमेशा आप के साथ हो

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

6. अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर

विघ्नहर्ता को आओ सब करें नमन

हर कोई हो स्नेह से बंधा

मन की भक्ति कर दे अर्पण

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

7. कर दो हमारे जीवन से

दुख दर्दो का नाश

चिंतामण कर दो कृपा

पुर्ण कर दो सब काज

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

8. करके जग का दूर अंधेरा

आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियां

गणपती जी की होगी कृपा

हैं सब पर आशीर्वाद उनका

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

9. उम्मीद के कई फूल खिलें

हर ख़ुशी आपको मिले

कभी ना हो दुखों का सामना

यहीं हैं मेरी अनंत चतुर्दशी की शुभकामना

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App