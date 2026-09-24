अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। भक्त भारी मन से गणेश बप्पा को विदा करते हैं। गणेश विसर्जन के बाद घर में फूल-माला, नारियल और गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद की मिट्टी जैसी कई चीजें बच जाती हैं। अक्सर समझ नहीं आता कि इनका क्या किया जाए। अगर आपके घर में भी ये चीजें बची हैं, तो इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानें।

फूल-माला का ऐसे इस्तेमाल करें

सबसे पहले अगर माला में कोई तार, मोती, थर्मोकोल, रिबन और सिंथेटिक धागे हैं तो उन्हें अलग कर दें। इसके बाद फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सूखे पत्तों, थोड़ी मिट्टी और घर की खाद के साथ मिलाएं। इसमें बहुत ज्यादा पानी न डालें।

इससे कुछ दिनों बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। अगर घर में बगीचा या बड़ा गमला है, तो सूखे फूलों को मिट्टी की ऊपरी परत में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है। फूलों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना बेहतर रहेगा। आप पूरी तरह सूखे फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर प्राकृतिक रंग बना सकते हैं।

नारियल को प्रसाद में बांटे और खोल को ऐसे करें यूज

अगर नारियल खाने योग्य और अच्छी हालत में है, तो इसका सबसे आसान इस्तेमाल प्रसाद के रूप में किया जा सकता है।इसकी गिरी को ऐसे ही खाया जा सकता है या चटनी, लड्डू और खीर जैसी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खोल से छोटा गमला बना सकते हैं। अगर नारियल का खोल साबुत है, तो उसे अच्छी तरह धोकर और सुखाकर छोटे पौधे के लिए इस्तेमाल करें।

पानी निकलने के लिए नीचे एक छोटा छेद जरूर कर दें। आप इसे छोटी चीजें रखने का कटोरा भी रख सकते हैं। नारियल के खोल को अच्छी तरह साफ करके सुखाएं और उसके किनारों को चिकना कर लें। इसमें छोटी-छोटी चीजें रखी जा सकती हैं। आप इससे सजावट की चीजें भी बना सकते हैं। इसके लिए नारियल के खोल को साफ करके उस पर रंग, जूट या कपड़े से सजावट की जा सकती है। इससे घर के लिए छोटी सजावटी चीज तैयार हो सकती है।

गणेश प्रतिमा की मिट्टी को सावधानी से करें इस्तेमाल

हर गणेश प्रतिमा की मिट्टी को गमले में डालना सही नहीं है। अगर प्रतिमा प्राकृतिक मिट्टी से बनी है और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी), प्लास्टिक या दूसरी गैर-जैविक चीजें नहीं हैं, तभी बची मिट्टी के दोबारा इस्तेमाल करें। गमले की मिट्टी में थोड़ी मात्रा मिला सकते हैं।

आप उसे बगीचे की मिट्टी में मिला सकते हैं। इसे सिर्फ क्यारी या गमले ही डालें अगर प्रतिमा पीओपी, प्लास्टर, सीमेंट या ऐसी सामग्री से बनी है जो पानी में आसानी से नहीं घुलती, तो उसके अवशेष को गमले की मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए।