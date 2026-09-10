भारत में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, पंडाल लगता है और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है। इस दौरान लोग उनकी विधि-विधान से पूजा करते हैं। लेकिन गणेशोत्सव का पर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि, दुनिया के कई और देशों में यह त्योहार बड़े धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। कहीं मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में गणपति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की जाती है, तो कहीं सार्वजनिक पंडाल लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं भारत के अलावा दुनिया के किन-किन देशों में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है।

नेपाल

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल, नेपाल में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यहां सनातन धर्म में जुड़े त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में गणेश मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा-पाठ की जाती है।

मॉरीशस

दुनिया के हिंदू आबादी वाले देशों में से एक मॉरीशस भी है, जहां पर भोजपुरी भाषा और भारतीय मूल की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां लोग घरों और मंदिरों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करते हैं। कई जगहों पर भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

फिजी

फिजी में भी भारतीय मूल के लोग लंबे समय से रह रहे हैं। यहां पर मंदिरों और सामुदायिक स्तर पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। फिजी में पूजा के साथ भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

मलेशिया

मलेशिया में भी भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां पर भी लोग बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मलेशिया में खासकर तमिल हिंदू समुदाय के लोग बड़े स्तर पर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। पंडाल लगाने के साथ ही मंदिरों को भी सजाया जाता है।

सिंगापुर

सिंगापुर में कई हिंदू मंदिर हैं, जहां गणेश चतुर्थी के दौरान भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहां गणपति बप्पा की पूजा करने के साथ ही भजन-कीर्तन भी किया जाता है।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के तो माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की करीब 700 साल पुरानी मूर्ति है, जहां के लोग इन्हें अपना रक्षक मानते हैं। इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति में प्राचीन भारत का गहरा प्रभाव रहा है। यहां के बाली द्वीप में भगवान गणेश को ज्ञान, कला और नए शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। बाली के कुछ हिस्सों में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।

इन देशों में भी होती है पूजा

इन देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक बड़ी हिंदू आबादी रहती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां के कई मंदिरों में विशेष भीड़ रहती है। मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

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